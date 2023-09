Nocny Półmaraton Praski. Zamknięte mosty i ulice oraz objazdy [MAPA] RDC 02.09.2023 16:42 W sobotę w nocy odbędzie się 8. Półmaraton Praski, a także Praska Piątka. Kierowców oraz pasażerów tramwajów i autobusów kursujących Starą Pragą, Saską Kępą i Gocławiem czekają spore utrudnienia.

1 Biegi w Warszawie i utrudnienia (autor: Półmaraton Praski/FB)

Półmaraton rozpocznie się na błoniach PGE Narodowego, gdzie wyznaczono start i metę zawodów oraz miejsce na miasteczko biegowe. Do niedzieli, 3 września, nie można tu w ogóle wjechać.

Pierwsi na trasę zmagań wyruszą uczestnicy Piątki Praskiej. Biegacze wystartują o godzinie 19:30 z błoni PGE Narodowego i pokonają trasę wyznaczoną ulicami: Zamoyskiego, Jagiellońską, Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie. Tam zawrócą przed mostem Poniatowskiego, by wrócić do mety Wybrzeżem Szczecińskim, Sokolą i Zamoyskiego.

„Kilkanaście minut po zakończeniu rywalizacji na pięć kilometrów, wystartują uczestnicy półmaratonu. Ulice na trasie biegu głównego będą zamykane już od około godziny 19, a otwierane po opuszczeniu trasy przez ostatniego z biegaczy” – podał stołeczny ratusz.

Trasa biegu

Sportowcy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Jagiellońską, Okrzei (te ulice zamknięte będą w godz. 19-21.30), Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte od 19 do północy; kierowcy będą musieli zjeżdżać z tej ulicy już w Ratuszową), Wał Miedzeszyński (nieprzejezdny w godz. 20-24 ulica będzie całkowicie zamknięta do Zwycięzców, godzinę krócej nieczynna będzie jezdnia w kierunku Wawra, od Zwycięzców do Fieldorfa „Nila” oraz obie jezdnie od tej ostatniej do Kadetów).

Zawodnicy zawrócą na Wale Miedzeszyńskim na skrzyżowaniu z ulicą Kadetów i dalej będą biegli Wałem Miedzeszyńskim. Dalej pobiegną ulicami: Fieldorfa "Nila" (jezdnia w kierunku Ostrobramskiej, do ulicy Umińskiego, zamknięta w godzinach 20-22.30; w tym czasie wyjazd z ulic Meissnera, Bora-Komorowskiego, Abrahama i Umińskiego możliwy będzie tylko w prawo, a jadący od strony Ostrobramskiej będą musieli skręcić w Umińskiego), Abrahama (jezdnia w kierunku Bora-Komorowskiego będzie zablokowana w godzinach 20-23), Bora-Komorowskiego (zamknięta w godzinach 20-23).

Na Saskiej Kępie zawodnicy pobiegną ulicami: Egipską i Saską (wyłączone z ruchu od godziny 20-23.30), Zwycięzców, Francuską (zablokowana w godz. 20-24; na jednokierunkowych odcinkach ulic Walecznych, Lipskiej i Berezyńskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy), aleją Waszyngtona (zamknięta do Kinowej, w godz. 20-24, ale już na rondzie Wiatraczna wpuszczani w aleję Waszyngtona będą tylko dojeżdżający do Kinowej).

Tam, kilkadziesiąt metrów za ulicą Międzynarodową, zawodnicy ponownie zawrócą. Zmagania zakończą, pokonując trasę aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona i aleją Poniatowskiego, zjazdem z mostu na Wał Miedzeszyński i dalej ulicami Wybrzeże Szczecińskie, Zamoście, Sokolą (wyłączone z ruchu w godz. 19:00–24:00) do mety na błoniach PGE Narodowego.

Zamknięte mosty i objazdy

Podczas półmaratonu, od około godz. 19 do 22, zamknięty będzie most Świętokrzyski. Z kolei w godzinach 20-24 z ruchu wyłączona zostanie również jezdnia mostu Poniatowskiego w stronę Grochowa. Kierowcy jadący od strony centrum będą musieli zjechać z przeprawy na Wisłostradę. Na drugim brzegu na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej. W tych samych godzinach kierowcy nie będą mogli zjechać z mostów Łazienkowskiego i Siekierkowskiego na Wał Miedzeszyński (w obu kierunkach). Z kolei jadący tą trasą z Gocławia nie będą mogli pojechać dalej niż do Trasy Łazienkowskiej.

Ale to nie koniec utrudnień. W sobotę, od godziny 18, zacznie obowiązywać zakaz zatrzymywania się na Jagiellońskiej, Okrzei, "starej" Sokolej, Francuskiej, Zwycięzców, Walecznych, Lipskiej i Berezyńskiej (pomiędzy al. Waszyngtona a Francuską), Saskiej (przed Zwycięzców), Egipskiej, Abrahama, i Wale Miedzeszyńskim (w zatoczce przy basenach).

W związku z sobotnim biegiem na objazdy, wyznaczone najbliższymi przejezdnymi ulicami, będą skierowane tramwaje linii 9 i 24 oraz autobusy: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521, N02, N03, N14, N22, N24, N64, N72.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA