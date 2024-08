Powstaniec Jakub Nowakowski: Trzeba starać się być uczciwym i kochać ojczyznę Cyryl Skiba 01.08.2024 08:34 Gościem „Poranka RDC” w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego był Jakub Nowakowski, ps. Tomek. W czasie konspiracji żołnierz Batalionu „Zośka”. W Powstaniu, w wieku 20. lat walczył na Żoliborzu w Zgrupowaniu „Żniwiarz”. – Trzeba było okiełznać strach – wspominał Powstanie Warszawskie.

Powstaniec Warszawski Jakub Nowakowski, ps. Tomek (autor: RDC)

Jakub Nowakowski, ps. Tomek, Powstaniec Warszawski był gościem „Poranka RDC”. W czasie konspiracji walczył jako żołnierz Batalionu „Zośka”.

W Powstaniu jako 20-latek dołączył do Zgrupowania „Żniwiarz” i brał udział w walkach na Żoliborzu. Jak przyznał – bał się o swoje życie, jednak starał się sprostać emocjom.

– Zawsze jak się szło do ataku, to oczywiście człowiek się boi o życie, ale chodzi o to, żeby ten strach opanować. Na tym właśnie polega żołnierskość – mówił.

Zapytaliśmy stuletniego kombatanta o to jakie ma przesłanie dla współcześnie żyjących.

– Tak banalnie powiem: trzeba starać się być uczciwym i dzielnym człowiekiem, zdobyć zawód, być pożytecznym członkiem społeczeństwa i kochać ojczyznę – podsumował.

Jakub Nowakowski jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. W 2022 został mianowany członkiem Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W 2012 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a w 2019 otrzymał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

