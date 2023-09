„Powstanie Warszawskie – relacje”. W środę gala wieńcząca projekt RDC 27.09.2023 15:29 Był konkurs literacki, wywiady, warsztaty dziennikarskie, a teraz odbędzie się debata i spektakl teatralny. We wtorek 3 października Fundacja Muzeum z klasą we współpracy z Dzielnicą Wawer zaprasza do Wawerskiego Centrum Kultury na galę wieńczącą projekt „Powstanie Warszawskie – relacje”.

Projekt Powstanie Warszawskie-relacje (autor: mat. prasowe)

Już 3 października o godz. 12:00 Fundacja Muzeum z klasą we współpracy z Dzielnicą Wawer zaprasza do Wawerskiego Centrum Kultury na galę wieńczącą projekt „Powstanie Warszawskie – relacje”.

O projekcie

Projekt narodził się z głębokiej potrzeby wawerskiej młodzieży uczczenia sierpniowego zrywu. To z inicjatywy Młodzieżowej Rady Wawra, w której zasiadają uczniowe, Fundacja Muzeum z Klasą i Urząd Dzielnicy Wawer zorganizowały m.in. konkurs literacki „List do Powstańca”, w którym młodzi ludzie w bardzo poruszający sposób napisali to, co chcieliby przekazać Powstańcom Warszawskim. Przelali na papier swoje uczucia, pytania, przemyślenia.

Drugim elementem projektu były wywiady, które członkowie Młodzieżowej Rady przeprowadzili z Powstańcami Warszawskimi. Czworo uczniów rozmawiało z: mieszkanką Międzylesia - Anną Stupnicką - Bando, z Marią Kowalską i Zbigniewem Daabem. Swoimi wspomnieniami w ramach projektu podzieliła się również Henryka Sidor.

Młodzież wawerska uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich, których owocem będzie wydanie okolicznościowej gazety dystrybuowanej w Wawrze. Zostały również przeprowadzone warsztaty, które przygotowały uczniów merytorycznie i praktycznie do rozmowy z Powstańcami.

Gala

W czasie gali wieńczącej projekt odbędzie się debata oksfordzka: „Postawy niepodległościowe z Powstania Warszawskiego są wzorcem dla współczesnej młodzieży” z udziałem uczniów i uczennic XXV LO im. Józefa Wybickiego.

Pokazany zostanie również specjalnie przygotowany na 3 października spektakl teatralny, wręczone będą też dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu oraz osób, które przeprowadzały wywiady z Powstańcami.

