Posypywarki na ulicach Warszawy. IMGW ostrzega przed oblodzeniem i przymrozkami RDC 10.04.2025 06:48 Na ulice Warszawy, którymi kursują autobusy miejskie, wyjechały 42 posypywarki. Działania obejmują 240 km stołecznych dróg. Na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i przymrozkami.

Posypywarki na stołecznych ulicach (autor: ZOM)

Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję GAMMA. 42 posypywarki o godz. 4:55 wyjechały na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Działania obejmują 240 km stołecznych dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Alerty IMGW

Dla województwa mazowieckiego wydano dwa ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia — oblodzenie oraz przymrozki.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie.

Prognozowany jest również spadek temperatury powietrza od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4°C do 10°C.

Alerty dotyczące oblodzenia obowiązują do godziny 8:00 w czwartek. Ostrzeżenia dotyczące przymrozków potrwają aż do godziny 9:00 w sobotę.

