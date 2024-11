Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie. Czy mieszkańcy są bezpieczni? RDC 18.11.2024 13:59 Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie. Poinformował o tym Główny Inspektor Sanitarny. - Prawdopodobniej na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego - wyjaśnił doktor Paweł Grzesiowski.

Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie. Czy mieszkańcy są bezpieczni? (autor: pixabay)

W ściekach w Warszawie wykryto zmutowanego wirusa polio - poinformował Główny Inspektor Sanitarny. Doktor Paweł Grzesiowski przyznał, że jest to sytuacja alertowa, ale uspokajał, iż nie potwierdzono zachorowań. Jak dodał, wirus może być niebezpieczny dla osób, które nie są zaszczepione.



- Prawdopodobniej na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego, który może dla ciebie być niebezpieczny. A więc to jest ten najważniejszy przekaz, że jeśli jesteś niezaszczepiony, to sytuacja w Polsce, mimo że nie ma przypadków dzikiego polio od 40 lat, to jednak sytuacja w Polsce się zmienia - wyjaśnił.

Poszerzone badania ścieków

W związku z wynikami badań, Państwowa Inspekcja Sanitarna zdecydowała o poszerzeniu badań ścieków w Warszawie. Wzmożono też nadzór nad występowaniem ostrych porażeń wiotkich u dzieci do 15. r.ż., zaktualizowano stany magazynowe szczepionek przeciwko poliomyelitis, oszacowano grupę dzieci niezaszczepionych przeciwko polio na terenie Warszawy. Informacja o konieczności uzupełnienia szczepienia przeciwko polio została skierowana do podmiotów leczniczych. GIS poinformował, że do akcji informacyjnej o potrzebie uzupełnienia szczepień włączyły się szkoły.

W Polsce dwa ostatnie zachorowania wywołane tzw. dzikim wirusem poliomyelitis odnotowano w 1982 i 1984 r. Jednak ze względu na występowanie przypadków tej choroby w Azji i Afryce prowadzony jest ciągły nadzór nad przypadkami porażeń wiotkich oraz badania ścieków komunalnych.

Jak przenosi się wirus polio?

Do zakażenia wirusem wywołującym polio dochodzi głównie drogą pokarmową i kropelkową przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty skażone wirusem, który znajduje się w wydzielinach z gardła lub kale, przez żywność lub wodę zanieczyszczoną ściekami. Zakażenia poliowirusami mogą powodować gorączkę, bóle głowy, objawy żołądkowo-jelitowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a także ciężkie zachorowania porażenne (poliomyelitis). Porażenia obejmują poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia. Niedowłady są zwykle trwałe. U 10 proc. osób choroba kończy się śmiercią. Zakażenia mogą być też bezobjawowe.

W Polsce szczepienia przeciwko poliomyelitis są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia). Wykonuje się je w 3-4 i 5-6 miesiącach życia; uzupełniająco w 16-18 miesiącu życia. Dawka przypominająca przypada w 6. roku życia.

