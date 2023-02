Podejrzewany o usiłowanie rozboju w supermarkecie w Markach w rękach policji Adam Abramiuk 06.02.2023 08:45 Podejrzewany o usiłowanie rozboju w sklepie w Markach zatrzymany przez policję. Jak relacjonowaliśmy w weekend, uzbrojony w niebezpieczne narzędzie zamaskowany mężczyzna wtargnął do supermarketu. Groził - najpewniej nożem - kobiecie, na pomoc ruszyli jej świadkowie zdarzenia. Mężczyźni odnieśli obrażenia i trafili do szpitala

Podejrzewany o rozbój z użyciem noża w Markach zatrzymany/zdjęcie ilustracyjne (autor: Polska Policja)

Podejrzewany został zatrzymany w niedzielę.

- Wczoraj po godzinie 15:00 w Warszawie-Ursus policjanci z Wołomina zatrzymali podejrzewanego o usiłowanie dokonania rozboju na terenie sklepu - mówi Monika Kaczyńska z wołomińskiej komendy policji





Do niebezpiecznego zajścia w supermarkecie w Markach doszło w piątek 3 lutego ok. godz. 21:15.

- Do kasjerki podszedł mężczyzna z zasłoniętą twarzą i grożąc przedmiotem przypominającym nóż, zażądał od niej wydania pieniędzy. Na tę sytuację zareagowało dwóch innych klientów - relacjonowała Radiu dla Ciebie Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

- Między klientami a napastnikiem doszło do starcia - mówiła Wersocka. - Wtedy doszło do szarpaniny, w wyniku której klienci odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. W tej sprawie trwają czynności, które mają na celu przede wszystkim ustalenie i zatrzymanie sprawcy - podkreślała policjantka.

Nie ma informacji o tym, by pracownica sklepu została poszkodowana.

