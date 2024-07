Gdzie są najciekawsze trasy spacerowe w stolicy? Konkurs „Perełki Warszawy” RDC 19.07.2024 22:18 Stołeczne Biuro Turystyki już po raz czwarty ogłosiło konkurs — Perełki Warszawy. To plebiscyt na najciekawsze autorskie trasy spacerowe po stolicy. W połowie sierpnia ogłoszone zostaną trasy zakwalifikowane do finału rywalizacji. — Warto czasem poczuć się jak turysta we własnym mieście — mówi Mateusz Czerwiński, prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Perełki Warszawy 2024 – konkurs dla miejskich odkrywców (autor: Łukasz Kopec)

Jak co roku, miejscy odkrywcy zachęcą do odwiedzenia mniej znanych zakamarków Warszawy. Zadanie polega na wytyczeniu trasy składającej się z 5 mało znanych atrakcji - tak zwanych Perełek. Mile widziane jest oryginalne, kreatywne, podejście do tematu. Perełkami mogą być miejsca atrakcyjne m.in. historycznie, przyrodniczo i kulturalnie. To obiekty, które zasługują na pokazanie światu, a jednak są często pomijane przez turystów.

Zgłoszenia można przesyłać do 18 sierpnia. Po tym terminie jury konkursu wybierze 10 tras, które zostaną poddane głosowaniu publiczności.

— Chcemy, żeby to lokalna społeczność inspirowała turystów i dzieliła się z turystami z Polski i zagranicy wskazówkami pomocnymi w odkrywaniu Warszawy — mówi dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras. — Każda z dzielnic Warszawy posiada unikalne walory turystyczne, a najlepszymi ich ambasadorami są właśnie mieszkańcy. Naszą misją jest m.in. wspieranie ich w tej roli i promowanie wybranych rekomendacji wśród gości miasta – dodaje dyrektor Moras.

Wyniki głosowania będą ogłoszone 9 września. SBT zrealizuje promocyjne klipy z autorami trzech tras, które zdobędą największe uznanie. Także w tej edycji na finalistów czekają również atrakcyjne nagrody ufundowane przez członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Są to noclegi w renomowanych hotelach, vouchery na zwiedzanie wystaw, recitale chopinowskie, rejsy statkiem, przejażdżki autobusem turystycznym czy wstęp na wyścigi konne na Służewcu.

— Warto czasem poczuć się jak turysta we własnym mieście — mówi Mateusz Czerwiński, prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej. — To wtedy poznajemy swoją okolicę, jej historię i dziedzictwo kulturowe. Zakochujmy się w Warszawie od nowa, co dzień, co weekend. Wspaniałą do tego okazją jest konkurs Perełki Warszawy, organizowany przy wsparciu członków naszego stowarzyszenia, do którego - poza miastem stołecznym Warszawa - należą hotele, restauracje, instytucje kultury, operatorzy turystyczni inne podmioty branży turystycznej.

Kto wyłoni Perełki Warszawy?

W tym roku do partnerów wydarzenia i jury konkursu dołączył Łukasz Ostoja-Kasprzycki z projektu PoWarszawsku. To organizator popularnych spacerów varsavianistycznych, stołeczny przewodnik i propagator odkrywania miasta na nowo. Łukasz Ostoja-Kasprzycki wraz z Wojtkiem Friedmannem prowadzą na antenie Polskiego Radia RDC „Magazyn PoWarszawsku”.

Jest on także laureatem drugiej edycji konkursu Perełki Warszawy, w której przedstawił trasę prowadzącą po Starym Mokotowie. Jego wydarzenia przyciągnęły już tysiące fascynatów historii i lokalnych ciekawostek, a współprowadzącymi wycieczki były często gwiazdy ekranu i sceny, takie jak raper Vienio, czy aktor Maciej Musiał.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na oficjalnym portalu turystycznym m.st. Warszawy.

