Park Cichociemnych na Ursynowie nadal niegotowy. Opóźnienie niemal półroczne Przemysław Paczkowski 04.01.2023 07:47 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK na Ursynowie z kolejnym opóźnieniem. Inwestycja miała zostać oddana do użytku do końca grudnia, tak się jednak nie stało. Z powodu problemów z dostępnością materiałów i zmian w projekcie prace mają zakończyć się dopiero w drugim kwartale tego roku.

Park Cichociemnych w trakcie zmian (autor: RDC)

– Na opóźnienie złożyło się wiele rzeczy – tłumaczy rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. – Są problemy z dostępnością niektórych materiałów budowlanych i również na tej inwestycji to odczuliśmy. To wszystko złożyło się na to, że mamy drobny poślizg i ten drugi kwartał 2023 roku to data graniczna, kiedy planujemy oddać inwestycję mieszkańcom – mówi.

Na wiosnę ma się rozpocząć sadzenie bylin. – Tak naprawdę tych prac nie zostało dużo, ale między innymi ze względu na sadzenia, które wykonuje się w okresie wiosennym, ta inwestycja została przesunięta – dodaje rzeczniczka.

Park, jak czytamy na stronie ratusza, ma być „atrakcyjną, zieloną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji”. Jednak jak informowaliśmy w październiku, wśród mieszkańców pojawił się już głosy niezadowolenia z powodu małej ilości zieleni w parku Chicociemnych.

Na terenie parku mają znaleźć się dwa place zabaw i ścieżka dydaktyczna nawiązująca do historii Cichociemnych.

