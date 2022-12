Otrzymują pensję minimalną, ale są zbyt bogaci na mieszkanie komunalne Jerzy Chodorek 07.12.2022 16:47 Społecznicy apelują do radnych Warszawy w sprawie lokatorów zajmujących mieszkania komunalne. Chodzi o kryterium dochodowe, które pozwala na korzystanie z miejskich lokali. – Potrzebne są zmiany – mówiła w audycji Jest sprawa Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów.

Problemy lokatorów mieszkań komunalnych w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Kryterium dochodowe pozwalające na korzystanie z miejskich lokali w Warszawie zakłada, że dla jednej osoby limit zarobków wynosi 3030 zł, a dla dwóch 4200 zł.

– Problem polega na tym, że w tej chwili według kryteriów ustalonych przed radę miasta, dwie osoby zarabiające pensję minimalną są już uważane za zbyt bogate, żeby dostać lokal komunalny – mówiła w audycji Jest sprawa Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów.

– Potrzebne są zmiany – dodała Żaczek. – Musimy to rozwiązać, podnosząc kryterium dochodowe, i to może zrobić rada Warszawy. Apeluję, żeby ponad podziałami jakoś zadziałać. Wiem, że zasób jest za mały, ale on musi być większy i kiedyś musimy zrobić ten krok – podkreśliła.

Do tej propozycji odniósł się wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej. – Rozumiem, że będą formalne wnioski ze strony stowarzyszeń lokatorskich. Myślę, że rada Warszawy pochyli się na tym problemem. To właśnie do niej należy decyzja, w związku z tym czekamy też na jakiś ruch osób merytorycznie się tym zajmujących i ratusza – powiedział w Radiu dla Ciebie.

Ratusz planuje sprawdzać kryteria dochodowe osób, które od 2019 roku deklarowały swoje zarobki. Jeśli ich obecna pensja przekroczy zakładany limit, będą musiały liczyć się z podwyżką czynszu w mieszkaniu komunalnym.

