Poszukiwany przez Interpol wpadł, pędząc ul. Puławską. Nieoficjalnie: to boss „mafii wnuczkowej” Mikołaj Cichocki 17.09.2024 09:21 Boss „mafii wnuczkowej” wpadł, pędząc samochodem po warszawskich ulicach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymany to Arkadiusz Ł. pseudonim „Hoss”. Był on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Prokuraturę w Gratz. 56-letni mężczyzna w 2019 roku został skazany przez Sąd w Hamburgu na 12,5 roku więzienia.

Poszukiwany przez Interpol wpadł pędząc ul. Puławską. Nieoficjalnie: to boss „mafii wnuczkowej” (autor: KSP)

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP podczas kontroli drogowej zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania 56-latka.

- Ulicą Puławską jechał z nadmierną prędkością. Nie umknęło to uwadze policjantów, którzy na widok pędzącego BMW podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy do kontroli drogowej. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez prokuraturę w Graz za zgodą tamtejszego sądu - relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.



56-letni mężczyzna w 2019 roku został skazany przez Sąd w Hamburgu na 12,5 roku więzienia za regularne popełnianie oszustw na tzw. „wnuczka”. Pokrzywdzone przez poszukiwanego mężczyznę osoby w latach 2013 – 2015 straciły ponad 300 tysięcy euro.

Jak wynika z ENA, poszukiwany działał razem ze wspólnikami. Wykorzystując ufność osób, do których podejrzani telefonowali, wyłudzali od nich spore kwoty. Najczęściej oszuści podawali się za krewnych ofiar, którzy pilnie potrzebowali gotówki w nagłych wypadkach.

Sąd Okręgowy w Warszawie aresztował poszukiwanego czerwoną notą Interpolu na 7 dni, w oczekiwaniu na komplet dokumentów od śledczych z Austrii.

