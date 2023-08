„Ocaliła porządek i odwróciła losy wojny”. Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie RDC 15.08.2023 09:09 W podwarszawskim Ossowie rozpoczęły się uroczyste obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej również „Cudem nad Wisłą”. Obecnie trwa uroczysta Msza Święta, której przewodniczy Jego Ekscelencja Biskup diecezji warszawsko-praskiej, ks. Romuald Kamiński. W homilii podkreślał wagę Bitwy, zarówno dla Polski, jak i Europy i całego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej. Na miejscu jest też Radio dla Ciebie. Zapraszamy na specjalne audycje Piotra Łosia prosto z Ossowa.

Uroczysta Msza Święta, apel pamięci, rodzinny piknik i wielka rekonstrukcja historyczna. Dziś w podwarszawskim Ossowie odbywają się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W miejscu, gdzie dokładnie 103. lata temu Polacy odparli bolszewików — zaplanowano główne uroczystości.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 8:00, modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki przy Szkole Podstawowej w Ossowie.

O godzinie 9:30 rozpoczęła uroczysta Msza Święta na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej JE Ks. Romualda Kamińskiego.

Biskup w homilii podkreślał wagę Bitwy, zarówno dla Polski, jak i Europy i całego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.

— Odwróciła losy wojny oraz ocalił w dużej części Europy porządek, tak misternie budowany przez wielu, z wyjątkowego budulca. U podstaw tego porządku, skarbu niezwykłego, stanęły przykazania Dekalogu i Ewangelia Jezusa Chrystusa oraz owoce na nich zrodzone — mówił biskup.

Pod Warszawą zostały obronione podstawy całej przyszłej cywilizacji — dodał.

— Cały świat korzysta z dobrodziejstw, myśli i sztuki greckiej, prawa rzymskiego, wzoru życia pozostawionego po wielkich świętych, uczonych, myślicielach, budowniczych cywilizacji miłości — oznajmił.

Z kolei o godzinie 11:15 odbędzie się Apel Pamięci i będą złożone wieńce na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.

W dalszej części tj. o godzinie 12:00 na Polach Ossowskich zorganizowany zostanie Piknik Historyczno-Edukacyjny pt.: „Zostań Hallerczykiem”, a o 14:00 rozpocznie się inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Polach Ossowskich. Wydarzenie potrwa do godziny 18:00.

Na miejscu będzie także Radio dla Ciebie. Nasz dziennikarz Piotr Łoś od godziny 10:00 będzie rozmawiał zarówno z lokalnymi władzami, działaczami patriotycznymi jak i organizatorami inscenizacji.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie

To rozległe widowisko jest co roku prezentowane w dniu 15 sierpnia z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wołominie już od 18 lat. Spektakularna rekonstrukcja walk angażuje blisko 200 rekonstruktorów, a przyciąga tysiące widzów, które przybywają całymi rodzinami, by uzmysłowić sobie wydarzenia sprzed 103 lat.

Na polach stoją już gotowe wiejskie budynki. Będą polscy ułani, strzelcy złożeni z warszawskich ochotników, a z drugiej strony bolszewicy na przedwojennych ciężarówkach. Zbigniew Rowiński z Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi podkreśla, że są gotowe także działa, które dodadzą ognia na polu bitwy.

— Przygotowywana jest prawosławna armata 76 i 2 milimetra, zabezpieczany i smarowany jest także zamek. Pułk piechoty trafi do Ossowa i tam właśnie stanie w szranki z armią bolszewickcką. Pierwsze przełamanie z frontu, które dokona pod Ossowem i Leśniakowizną — zapowiada Rowińsk.

Rowiński dodaje, że wydarzenie trzeba zobaczyć na własne oczy.

— Wielka, wspaniała rekonstrukcja, która wydarzy się na błoniach Ossowskich. Zapraszamy serdecznie, będzie to ogromne widowisko historyczne z żywą lekcją historii, a do tego oczywiście dodatki, które na ten rok przygotowaliśmy — podkreśla.

Wielkie przygotowania w Ossowie

Rekonstruktorzy już kilka dni temu rozpoczęli przygotowania na 15 sierpnia. W tym roku organizatorzy chcą nawiązać do 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera, które przypadają w niedzielę, a także do 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

— Przygotowujemy nowe mundury Błękitnej Armii generała Hellera, które szyliśmy prawie rok. Będzie wręczenie sztandaru 236. pułku piechoty, czyli sztandar ochotniczy, który pułk otrzymał z rąk powstańców styczniowych, a oni 13 sierpnia 1920 roku przekazali swój sztandar obrońcom Warszawy. Na linii Wisły wymaszeruje 236. pułk — mówi Zbigniew Rowiński z Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi.

Na polach Ossowa kolejny raz zostanie odtworzona historyczna wieś, która będzie świadkiem walk.

— Jeżeli chodzi o budynki, to już są pobudowane, przygotowane. Są rozbieralne, więc zawozimy je na miejsce rekonstrukcji. Patrzę na taki duży taras, na którym młodzi ludzie w wieku 12–17 lat przygotowują właśnie mundury — dodaje Rowiński.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniami 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Prezes Instytutu Pamięci narodowej dr Karol Nawrocki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Bitwa Warszawska – rys historyczny

Bitwa Warszawska roku 1920 to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską przed komunizmem.

Bitwa ta była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Jednakże z wyjątkiem Polski ten fakt nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.

Zauważył to już w 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”.

„Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane” — Edgar Vincent d'Abernon

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 r. straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Nie są natomiast dokładnie znane straty zadane Sowietom. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo w walkach lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

