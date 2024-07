Góra śmieci, fetor i nieodebrane odpady. Mieszkańcy osiedla przy Twardej: mamy wyręczać MPO?

Mieszkańcy z Twardej 56a w Warszawie skarżą się, że od ponad półtora tygodnia nie mają odbieranych odpadów. Przy upałach powoduje to fetor. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania tłumaczy to prowadzonymi w pobliżu pracami wodociągowymi i obiecuje dostawić dodatkowy kontener. Takie rozwiązanie nie podoba się jednak mieszkańcom. – Płacę 85 złotych od swojego mieszkania i to my mamy wyręczać MPO? – mówiła Mirosława Sutkowska z zarządu wspólnoty.