Rozbita grupa sprowadzająca do Polski marihuanę z USA. Narkotyki znalazł pies RDC 06.09.2023 09:31 Dzięki rutynowej kontroli na lotnisku Chopina udało się rozbić grupę sprowadzającą do Polski marihuanę z USA. Według śledczych przestępcy mogli przemycić co najmniej 100 kg narkotyków. Podejrzaną przesyłkę na lotnisku wykrył pies służbowy Aza.

9 Rozbity gang handlujący narkotykami (autor: CBŚP)

Do 15 lat więzienia grozi 12 członkom grupy, która w paczkach kurierskich sprowadzała do Polski marihuanę z USA. Według śledczych przestępcy mogli przemycić, co najmniej 100 kg narkotyków. Gang sprzedawał marihuanę za pośrednictwem Internetu.

Na trop grupy przemytników organy ścigania natrafiły pod koniec marca. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała, że podczas rutynowej kontroli na warszawskim lotnisku Chopina pies służbowy Aza oznaczył jedną z przesyłek.

Była ona nadana w USA, a jej adresatem był mieszkaniec Poznania. Miała zawierać ręcznie wykonaną umywalkę ceramiczną.

– Paczka zawierała 20 hermetycznie zgrzanych toreb foliowych zawierających substancje roślinne. Po badaniu narkotestem okazało się, że w paczce było prawie 10,5 kilograma marihuany – podaje Pasieczyńska.

O sprawie została poinformowana policja. Rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz wskazała, że funkcjonariusze biura, przy wsparciu poznańskich kontrterrorystów, jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn – w tym odbiorcę przesyłki – i zabezpieczyli kolejne narkotyki.

Sklep z narkotykami z USA

Na początku kwietnia funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli na warszawskim lotnisku kolejną paczkę zawierającą ponad 10,5 kg marihuany – przesyłka miała trafić do Wrocławia.

– Z zebranych informacji wynikało, że za proceder mogą być odpowiedzialni członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. W celu rozpracowania tej grupy przestępczej Komendant Główny Policji powołał specjalną grupę śledczą, w skład której wchodzą policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Ci funkcjonariusze ściśle współpracując z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, skupili się na ustaleniu osób mogących brać udział w procederze, a także sposobu ich działania – zaznaczyła Jurkiewicz.

Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wskazał, że według ustaleń funkcjonariuszy członkowie grupy założyli za pośrednictwem komunikatorów internetowych sklep, w którym sprzedawali narkotyki przemycane z USA. – Pod koniec sierpnia policjanci CBŚP i CBZC przeprowadzili największe uderzenie w gang, zatrzymując osiem osób – zaznaczył. Dodał, że akcję przeprowadzono w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i w Warszawie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak podał, że według śledczych rozbita grupa przemycała narkotyki od 2020 roku, a zasięg jej działalności objął cały kraj. – Według wstępnych ustaleń członkowie grupy mogli przemyć do Polski z USA co najmniej 100 kg narkotyków – wskazał.

We wspólnych działaniach prokuratury, CBŚP, CBZC oraz KAS w tej sprawie od marca zatrzymano łącznie 12 osób. Przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem i handlem znacznymi ilościami narkotyków. – Wśród nich jest także kierujący jej działaniami 26-letni obywatel Białorusi – dodał Wawrzyniak.

11 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledczy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają w związku z tym kolejnych zatrzymań.

Czytaj też: Coraz więcej złodziei na portalach zakupowych. Jak nie dać się oszukać?

Źródło: RDC/PAP Autor: RDC /PA