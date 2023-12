Kolejny myszojeleń urodził się w stołecznym ogrodzie zoologicznym RDC 29.12.2023 11:49 W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodził się myszojeleń. To kolejny potomek pary kanczyli jawajskich. Mała puchata kuleczka ma ok. 10 cm wysokości, ale na razie nie wiadomo jeszcze, jakiej jest płci. Maluch nie odstępuje swojej mamy Lindy na krok. Z kolei tata Arnold bacznym okiem pilnuje potomka.

Myszojelenie w stołecznym zoo (autor: Demid Aleksandrovich/Warszawskie ZOO)

Baby myszojeleń w warszawskim zoo! Poznacie przeuroczego maluszka kanczyla jawajskiego, który 21 grudnia przyszedł na świat. Taki świąteczny prezent sprawiła nam para warszawskich kanczyli Linda i Arnold – poinformował w mediach społecznościowych stołeczny ogród zoologiczny.

Opiekunowie uroczych myszojeleni, czyli kanczyli jawajskich przekazali, że malutka, puchata kuleczka (nie wiadomo jeszcze, jakiej jest płci) ma ok. 10 cm wysokości, ale jest bardzo rezolutna i samodzielna, chociaż, póki co, nie odstępuje swojej mamy na krok. „Maluch zaraz po narodzinach wstał na maleńkich nóżkach i poznawał zakamarki woliery” dodali.

Jego mama Linda jest bardzo opiekuńcza, karmi go swoim mlekiem i troszczy się o dziecko. Z kolei tata Arnold bacznym okiem pilnuje potomka, ale to już jego kolejne dziecko, więc ma ojcowską wprawę.

Myszojelenie w Warszawie

To kolejny potomek tej pary. Pierwszy urodził się w grudniu 2021 roku a kolejny w sierpniu 2023. Kanczyle jawajskie mieszkają w warszawskim zoo od 2020 r.

Rodzinę kanczyli można obserwować w jednej z wolier Ptaszarni Warszawskiego ZOO, bo tam ma zapewnione odpowiednie parametry temperatury i wilgotności.

Nazwa myszojeleń pochodzi z języka angielskiego – mouse deer, co w bezpośrednim tłumaczeniu brzmi właśnie myszojeleń. Myszojeleń, czyli kanczyl mniejszy zwany również jawajskim to jeden z najmniejszych ssaków kopytnych. Mierzy około pół metra i waży do 2 kg, a jego kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka. Prowadzi dość skryty, zazwyczaj nocny tryb życia.

W skład diety myszojeleni wchodzą głównie rośliny. Z uwagi na dość małe rozmiary zjadają one głównie to, co spadło na ziemię lub dopiero, co z niej wyrosło. Czasami zdarza im się też uzupełnić dietę o drobne bezkręgowce.

Mimo niepozornych rozmiarów samce zaciekle bronią swojego rewiru. Mają bardzo długie kły, których używają podczas walki. Dodatkowo, by odstraszyć rywala, tupią kopytkami – częstotliwość uderzeń o podłoże może dojść do 7 na sekundę.

W naturalnym środowisku – na Filipinach – kanczyli jest coraz mniej, ponieważ na ich terytoriach człowiek rozwija plantacje palm olejowych.

Czytaj też: „Nie strzelaj w sylwestra”. Apel stołecznego zoo i Komisji Ochrony Środowiska