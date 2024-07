Nowe granice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego do poprawy? Przemysław Paczkowski 27.07.2024 17:05 Społecznicy ze Starej Miłosnej są niezadowoleni z wyznaczonych granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Radni sejmiku Mazowsza przyjęli w lipcu uchwałę, która ustala nowe granice parku na południu dzielnicy Wesoła.

Nowe granice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (autor: RDC)

Społecznikom ze Starej Miłosnej nie podoba się to jak przebiegają nowe granice Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Te zostały wyznaczone po przyjęciu w lipcu uchwały przez Radnych Sejmiku Mazowsza.

– Ta granica nie została odtworzona. Ona po prostu została przesunięta w kierunku południa. Przez to z granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wypadło 40 arów działki leśnej, więc to nie jest detal – mówiła Małgorzata Olejniczak z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew.

Chodzi o teren pomiędzy ulicami Cienistą i Łagodną. Społecznicy obawiają się, że brak objęcia tych działek granicą parku grozi wycinką drzew.

Jak tłumaczył Tomasz Krasowski z Urzędu Marszałkowskiego wyłączenie tego terenu z granic parku było spowodowane wyrokiem sądowym.

– Wniosek dotyczył trzech działek. Zostały wyłączone dwie, które nie mają tutaj znaczącego wpływu na ekosystem, czy też na korytarze ekologiczne. Na tych działkach i tak obowiązują zakazy, ze względu na to, że jest to grunt leśny. Wątpię, żeby była możliwość przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji budowlanej, czy to bloku, czy szeregówek – dodał.

Ostatecznie granice Mazowieckie Parku Krajobrazowego objęły ponad 15 tysięcy hektarów terenu.

