Bracia z Mokotowa zatrzymani w sprawie kradzieży z włamaniami Miłosz Kuter 14.04.2025 09:26 Dwaj braci zatrzymani przez stołeczną policję. Mężczyźni są podejrzani o liczne kradzieże z włamaniem na terenie Mokotowa. Mieli włamywać się m.in. do warsztatu samochodowego i magazynów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany ws. włamań (autor: KRP II)

Podejrzani o kradzieże z włamanie na terenie Mokotowa zatrzymani przez policję.

Dzielnicowi funkcjonariusze od początku roku otrzymywali liczne zgłoszenia od poszkodowanych osób.

Złodzieje upodobali sobie cenny sprzęt elektroniczny i elektronarzędzia.

Włamali się m.in. do jednego z warsztatów samochodowych, z którego skradziono komputer diagnostyczny oraz ładowarki do baterii. Właściciel straty oszacował na kwotę 8 000 złotych. Chodziło również o włamanie do pojazdu i kradzież elementów komputerowych o łącznej wartości 28 000 zł, włamanie do magazynów i kradzież zaworów hydraulicznych o wartości 3 700 zł oraz włamanie do kontenera budowlanego, z którego skradzione zostały elektronarzędzia warte 10 000 zł.

W sprawie zatrzymano dwóch braci.

– Funkcjonariusze złożyli braciom wizytę. 40-latek oraz jego 33-letni brat zostali zatrzymani. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie starszemu z braci trzech, a młodszemu dwóch zarzutów, wszystkie dotyczące kradzieży z włamaniem. Mężczyźni przyznali się do przestępczego procederów, potwierdzając, że skradzione przedmioty sprzedawali – informuje Marta Haberska z miejscowej policji.

Mężczyźni czasem mieli działać razem, czasem w pojedynkę. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na Mokotowie.

Za popełnione przestępstwa może im grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów.

