Poprawią to, co wcześniej zrewitalizowali. Jest pozwolenie konserwatora na prace na zamku w Iłży Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.04.2025 14:26 Mazowiecki konserwator wydał pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych na zamku w Iłży. – Uznajmy dyplomatycznie, że to, co będzie przeprowadzane obecnie, jest pewnego rodzaju wykończeniem całego projektu i korektą kilku posunięć, które może nie zostały dostatecznie dobrze przemyślane wcześniej – mówi Marcin Dawidowicz.

Kiedy remont? (autor: Zamek w Iłży/FB)

Zamek w Iłży czekają kolejne prace budowalne po tym, jak po ostatniej renowacji odnotowano liczne błędy i uchybienia techniczne.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prace.

– Pozwolenie obejmuje głównie dokończenie zabezpieczenia korony murów i wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego części dawnego domu gotyckiego. Nie chcę oceniać tego, jak to zostało wykonane wcześniej. Uznajmy dyplomatycznie, że to, co będzie przeprowadzane obecnie, jest pewnego rodzaju wykończeniem całego projektu i korektą kilku posunięć, które może nie zostały dostatecznie dobrze przemyślane wcześniej – mówi Marcin Dawidowicz.

Zamek w Iłży kilka lat temu przeszedł generalną renowację. Przebudowano wejście na basztę, dziedziniec czy zrekonstruowano część murów obronnych. Niektóre z nich podniesiono miejscami do wysokości pięciu metrów.

– Tutaj mamy też do czynienia z pewnego rodzaju współczesną konstrukcją. Duża część partii murów została zrekonstruowana, wzniesiona na nowo, więc zasadniczo też bardziej mówimy o takim technicznym zabezpieczeniu tej konstrukcji niż bezpośredniej konserwacji zabytków – dodaje Dawidowicz.

Mazowiecki konserwator ma nadzieję, że remont zostanie przeprowadzony jak najszybciej.

– Zgodnie z deklaracjami będzie to zrobione tak szybko, jak to tylko możliwe. Sygnalizowano nam, że są problemy z tymi obluzowanymi partiami murów, więc dla dobra wszystkich mam nadzieję, że to się odbędzie jak najszybciej. W skali tych prac, które były zrobione wcześniej, te mają już dużo mniejszy zakres, więc wydaje mi się, że w ciągu jednego sezonu budowlanego można je spokojnie wykonać – mówi.

Właścicielem zamku w Iłży jest gmina Iłża. Teraz to ona musi znaleźć pieniądze na przeprowadzenie tych prac.

– Jak tylko będziemy mieli informację o wydaniu pozwoleń na budowę, zapoznamy się ze szczegółowymi kosztorysami dokumentacji projektowej, ocenimy wartość zamówienia, będziemy wtedy szukać pieniędzy na to, żeby te działania przeprowadzić. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że nie będą to działania tanie. Pewnie kosztorys inwestorski będzie opiewał na kilka milionów złotych. W związku z powyższym, z własnych środków nie jest możliwe, żebyśmy mogli to zadanie zrealizować – mówi burmistrz Iłży Marek Łuszczek.

Rewitalizacja sprzed kilku lat kosztowała blisko 5,5 miliona złotych. Inwestycję dofinansowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Gotycko-renesansowy zamek będący dawną siedzibą biskupów krakowskich wzniesiono w XIV wieku. Został zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie Jerzego Rakoczego w czasach Potopu. Odbudowany w XVII wieku i po pożarze opuszczony pod koniec wieku XVIII.

