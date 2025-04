Prezes Poczty Polskiej dla RDC: Nie będzie bazarków w naszych placówkach RDC 11.04.2025 18:27 Placówki pocztowe nie będą bazarkami – powiedział w Polskim Radiu RDC prezes Poczty Polskiej. Sebastian Mikosz odniósł się na naszej antenie do przyszłości kierowanej przez niego instytucji. – Chcę widzieć nowoczesną instytucję, która pełni funkcję i firmy, i instytucji, która jest dystrybutorem dużej liczby produktów finansowych – podkreślił.

Sebastian Mikosz (autor: RDC)

Prezes Poczty Polskiej nie chce, aby placówki przypominały bazarki.

POPOŁUDNIE RDC | SEBASTIAN MIKOSZ

– Dopóki to nie jest nielegalne, to jest OK, jednak standard tego jest zły i pokazanie tego jest złe. Powinniśmy być profesjonalni. Chciałbym, aby ten asortyment, który nazywam potocznie bazarkiem, był bardziej profesjonalny – powiedział w Popołudniu RDC Sebastian Mikosz.

Prezes dodał również, że Pocztę Polską trzeba unowocześnić.

– Chcę widzieć taką pocztę, jak widziałem kilka dni temu we Włoszech. Chcę widzieć nowoczesną instytucję, która pełni funkcję i firmy, i instytucji, która jest dystrybutorem dużej liczby produktów finansowych, która nadal ma zaufanie, która prowadzi biznes również klasyczny, ten listowy – podkreślił.

Poczta Polska poinformowała w tym tygodniu, że w pierwszym kwartale wygląd zmieniło ponad 300 placówek – wprowadzono w nich nowy „standard ekspozycji towarów”.

Co się zmieni w Poczcie Polskiej?

Poczta Polska przypomniała, że modernizacja placówek jest elementem strategii rozwoju i adaptacji Poczty do „zmieniających się warunków rynkowych” i oczekiwań klientów. Dodano, że inwestycje w „estetykę placówek i atrakcyjność oferty” wynikają z Planu Transformacji przedstawionego przez Pocztę w sierpniu 2024 r.

Choć asortyment trzeba uporządkować, to jak tłumaczył w grudniu 2024 r. prezes Mikosz, na obszarach wiejskich spotyka się on z dużo większą przychylnością.

– Jest efektem konkretnego, wynikającego z przyczyn praktycznych zapotrzebowania, bo do najbliższego sklepu czy galerii handlowej jest po prostu daleko – wskazał.

Tłumaczył, że stąd w ofercie Poczta ma np. galanterię, ręczniki i inne tekstylia, ale także artykuły papiernicze.

– Może to i wywołuje uśmiech w dużym mieście, ale w mniejszych ośrodkach stanowi ogromne ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i co więcej – przynosi spółce konkretne zyski. To również bierzemy pod uwagę w naszym pilotażu – powiedział Mikosz.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia nieco ponad 51,6 tys. pracowników. W pierwszym półroczu 2024 r.

Poczta odnotowała ponad 300 mln zł straty, która według obecnego prezesa Poczty Sebastiana Mikosza spowodowana jest błędami i zaniechaniami z poprzednich lat.

