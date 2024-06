Mobbing w Szpitalu Czerniakowskim? Jest interpelacja radnej. R. Trzaskowski: Takie sytuacje wymagają czasu Mikołaj Cichocki 04.06.2024 08:17 Lekarz Szpitala Czerniakowskiego miał molestować i mobbingować innych pracowników oraz nieprzepisowo traktować pacjentów. Jest interpelacja w sprawie procesu antymobbingowego, który toczy się w lecznicy. Jak przekazała Radiu dla Ciebie radna Agata Diuduszko-Zyglewska, komisja powołana do zbadania sprawy powinna była rozpatrzyć ją w ciągu 21 dni. Tymczasem od momentu wpłynięcia skargi od personelu minęło już 7 miesięcy.

Szpital Czerniakowski w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Jest interpelacja w sprawie procesu antymobbingowego w Szpitalu Czerniakowskim. Jak przekazała nam radna Agata Diuduszko-Zyglewska, od momentu wpłynięcia skargi od personelu minęło już 7 miesięcy. Komisja powołana do zbadania sprawy powinna była rozpatrzyć ją w ciągu 21 dni. O problemie pisał portal Oko.Press.

- Zabrakło właściwej reakcji na drastyczną sytuację - oceniła radna Agata Diduszko-Zyglewska. - W szpitalu pracuje lekarz, którego działania mają znamiona mobbingu czy molestowania, który - przede wszystkim - także działa poza procedurami w kontekście traktowania pacjentów. Zgłaszają lekarze te sytuacje do zarządu szpitala, do biura polityki zdrowotnej w mieście. Te wszystkie instytucje reagują w sposób taki, jakby ta sytuacja nie była alarmująca - powiedziała.

Ponadto, jak przekazała radna, oskarżany o mobbing i molestowanie ortopeda wciąż wykonuje swój zawód w placówce. Jej zdaniem, potrzebna jest więc interwencja ratusza.

- Mam poczucie, że tutaj powinien zainterweniować pan prezydent i po prostu skłonić odpowiednie organy, czyli zarówno biuro polityki zdrowotnej, jak i zarząd szpitala, a miasto jest organizatorem dla tego szpitala, do podjęcia jednak konkretnych kroków i zabezpieczenia pewnych standardów do czasu wyjaśnienia sprawy - mówiła.

Sytuację skomentował Rafał Trzaskowski.

- Takie sytuacje wymagają czasu - powiedział prezydent Warszawy. - Po to mamy niezależne jednostki, żeby wdrażały te procedury, które myśmy ustalili. Jednostki podejmują swoje własne działania. Trudno takie sprawy wyjaśniać dosłownie w przeciągu tygodni. My czekamy na to, żeby sam szpital zakończył swoje postępowanie i potem ewentualnie będziemy rzeczywiście, jeżeli taka będzie konieczność, interweniować - wskazał.

Sprawę będziemy monitorować w Radiu dla Ciebie.

