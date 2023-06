Mieszkańcy zbudowali pływające wyspy, by pomóc małym kaczkom w Parku Bródnowskim RDC 10.06.2023 17:21 Mieszkańcy Bródna postanowili pomóc małych kaczkom uwięzionym w zbiorniku wodnym w Parku Bródnowskim. Skrzyknęli się i zbudowali oraz zwodowali dwie pływające wyspy.

Mieszkańcy zbudowali pływające wyspy, by pomóc małym kaczkom w Parku Bródnowskim (autor: UM Warszawa)

O pomyśle opowiedział Bartosz Wieczorek z inicjatywy "Nie dla zabudowy Parku Bródnowskiego".

"Jak zrobiono jakiś czas temu nową nieckę wodną, to zapomniano o zrobieniu wyjścia dla kaczek i wyspy wodnej, na której małe kaczuszki mogą odpocząć. One nie mogą cały czas pływać w wodzie, bo giną. Marzną i mama nie ma ich jak ogrzać" - powiedział.

Urząd dzielnicy został o tym poinformowany, ale zamontowanie wyspy i kładki ma trochę potrwać

"Dwa, trzy tygodnie temu urodziło się sześć kaczuszek, z których zostało już tylko pięć. One biedne, nie mogły się wydostać z tej niecki i zostały w niej uwięzione. Nie miały, gdzie odpocząć, więc przypływały do aeratora, który jest na środku akwenu. Ale tam jest niebezpieczne, bo mogą spaść" - przekazał.

Mieszkańcy postanowili im pomóc. "Skrzyknęliśmy się, każdy przyniósł, co miał: paletę, styropian, trawę, rośliny i obciążnik. Zrobiliśmy dwie wyspy i mamy już zdjęcia, że spełniły sowie zadanie, bo te małe kaczki tam odpoczywają" - powiedział Bartosz Wieczorek. W akcji wzięło udział około 15-20 osób.

"To nie jest rozwiązanie idealne, bo trzeba byłoby zrobić taką stałą, solidną platformę, żeby mogły swobodnie wejść z poziomu wody. Nasza jest pływająca, więc jak wieje wiatr, to się rusza. Ale wyszliśmy z założenia, że lepsze to niż nic. Teraz czekamy na działania urzędu" - zaznaczył.

Dzielnicowy ratusz wie o sprawie i zapowiada działania

"Rzeczywiście jest to problem. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace nad budową urządzeń ułatwiających życie kaczek" - powiedział rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota.

Czytaj też: Burmistrz Ochoty wypowiedziała wojnę wandalom grillującym w Parku Szczęśliwickim