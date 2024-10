W centrum wymieniają listwy dla niewidomych w metrze. Mieszkańcy Ursynowa: Powinni zacząć od nas Adrian Pieczka 14.10.2024 06:22 Wymiana metalowych prowadnic dla niewidomych w metrze powinna rozpocząć się od Ursynowa – skarżą się mieszkańcy. ZTM prowadzi wymianę, ale na centralnych stacjach I linii. – Znam osobę, która się przewróciła na tych listwach i złamała nogę – powiedziała nam jedna z pasażerek.

Prowadnice w metrze (autor: RDC)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczął wymianę metalowych prowadnic w metrze od centralnych stacji I linii.

Z kolei mieszkańcy Ursynowa uważają, że to od ich dzielnicy powinny rozpocząć się takie działania.

Na ursynowskim odcinku nie ma zadaszeń nad wejściami do stacji, co powoduje, że do metra wpada i nanosi się dużo wody.

Jak mówią podróżni na stacji Imielin, na śliskich prowadnicach często dochodzi do wypadków.

Rzecznik ZTM zaś potwierdza, że na razie trwają pracę nad wymianą oznakowań na centralnym odcinku metra.

– Prace rozpoczęły się od wymiany na antresolach i w przejściach podziemnych stacji Pole Mokotowskie, Politechnika Ratusz Arsenał, Służew i Plac Wilsona. Obecne ścieżki dotykowe ze stali nierdzewnej są wymieniane. Pojawiają się nowe, trwałe i wygodniejsze dla pasażerów wykonane z ryflowanych płyt granitowych – mówi Tomasz Kunert.

ZTM planuje sukcesywnie wymieniać listwy dla niewidomych, jednak na razie nie wiadomo, które stację będą kolejne.

Do połowy grudnia wymieniony ma zostać ponad kilometr metalowych prowadnic. To koszt ok. 1,3 mln złotych.

