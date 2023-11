Niebezpieczne listwy na stacjach metra w Warszawie. Radni z Ursynowa chcą wymiany

Metalowe listwy dla osób niewidzących na stacjach pierwszej linii metra zostaną wymienione? Tego chcą radni z Ursynowa. Ich zdaniem doprowadzają one do wielu niebezpiecznych poślizgnięć i upadków. — Mieszkańcy odczuwają to szczególnie wtedy, kiedy pada deszcz. Wówczas dochodzi do bardzo wielu poślizgnięć i wypadków — mówi radny Projektu Ursynów Maciej Antosiuk.