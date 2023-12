Wejście do metra Stokłosy zamknięte co najmniej do końca roku RDC 08.12.2023 16:27 Do końca roku jedno z wejść do stacji metra Stokłosy pozostanie zamknięte. Zmiany są związane z remontem grodzi (bramy) znajdującej się w narożniku stacji przy ul. Bacewiczówny. Prace mają się zakończyć do końca roku, jednak może się to zmienić ze względu na warunki pogodowe.

Metro Stokłosy (autor: Metro Warszawskie/YouTube)

Wejście do stacji metra Stokłosy będzie zamknięte co najmniej do końca roku. Jest to związane z remontem grodzi (bramy). To osłony mające około 6 metrów długości i ważące kilkanaście ton. Wykorzystuje się je do powstrzymania naporu wody przy gwałtownych ulewach.

Ich remont planowo ma się zakończyć do końca tego roku.

– Jego długość uzależniona również od warunków pogodowych. W tym czasie wymieniana będzie szyna jezdnia, po której poruszają się wrota podczas ich otwierania i zamykania, a także wykonywane będą niezbędne prace budowlane – informuje rzeczniczka Metra Warszawskiego ;Anna Bartoń.

Remont okazał się konieczny z uwagi na zużycie elementów.

Czytaj też: Druga ewakuacja w ciągu kilku dni. Kontrola instalacji w szpitalu przy Inflanckiej