Marek Borkowski w RDC o areszcie dla sekretarza miasta W. Karpińskiego: Bezprecedensowa sytuacja Cyryl Skiba 14.03.2023 12:13 - Bezprecedensowa sytuacja, by zatrzymano tak wysoko urzędującego samorządowca w Warszawie - Marek Borkowski komentował w Poranku RDC areszt dla sekretarza miasta, Włodzimierza Karpińskiego. W związku z aferą śmieciową swoją działalność rozpoczęła komisja rewizyjna Rady Warszawy.

Szef klubu PiS na Pradze Południe liczy na konkretne wyniki działalności komisji.

- To też zależy od dostępności materiałow, dokumentów i jak urzędnicy miejscy będą te dokumenty przedstawiali. Mam nadzieję, że to nastąpi w przeciągu 2-3 miesięcy. Mam wrażenie, że sprawa śmieci w Warszawie to jest jakaś niekończąca się historia, z którą non stop są problemy, to wszystkim powinno się opłacać, powinno być transparente, przejrzyste - mówi Borkowski.

Areszt dla sekretarza m. st. Warszawy

Włodzimierz Karpiński usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Nie przyznaje się do winy.

W ramach tego samego śledztwa na początku lutego został zatrzymany m.in. Rafał Baniak. Były wiceminister skarbu również nie przyznaje się do winy - usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Są one związane z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł. W tej sprawie łącznie podejrzanych jest 14 osób.

