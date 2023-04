Majówka nad Wisłą w Warszawie. Co robić w mieście w długi weekend? RDC 29.04.2023 10:18 Warszawa przygotowała na długi majowy weekend wiele ciekawych propozycji, zwłaszcza nad Wisłą. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla tych, co cenią spokój, jak i dla fanów aktywnego wypoczynku.

Majówka w Warszawie (autor: Dzielnica Wisła)

Majówka nad Wisłą to propozycja dla wszystkich, którzy długi weekend spędzają w mieście.

Jak zapewnia pełnomocnik ratusza do spraw Wisły Jan Piotrowski na warszawiaków czeka sporo atrakcji.

– Ultimate frisbee, która ma regularne spotkania na plaży Rusałka Zoo na wysokości Starego Miasta, powrót Kabbadi, disc golf na Plaży Romantycznej – wymienia Piotrowski.

Ponadto na miejskich plażach można bezpłatnie wypożyczyć leżaki. W planach są m.in. spływy kajakowe i zajęcia żeglarskie.

W ramach budżetu obywatelskiego wraca też nowa przeprawa przez rzekę na wysokości Białołęki.

– Wskrzeszamy przeprawę między Białołęką o przeprawą Młociny, to będzie coś naprawdę fajnego. na potrzeby tej realizacji wybudowano specjalną jednostkę. Będzie też możliwość przewożenia rowerów promem Dudek – mówi Piotrowski.

Z kolei na bulwarach na wypoczywających czekają kawiarnie, bary i restauracje.

Od maja do sierpnia Dzielnica Wisła planuje także zajęcia sportowe na Bulwarach Wiślanych. Będą to m.in. zajęcia szachowe, rolki, bule, fitness i stretching z elementami jogi. Zajęcia będą przeznaczone dla wszystkich – od malucha do weterana.

Co więcej, w okresie od maja do sierpnia dzielnica Śródmieście wznawia Śródmiejskie Rejsy Gondolami po Wiśle. Zajęcia są otwarte i bezpłatne dla uczestników.

