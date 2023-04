Majówka na Mazowszu. Jak zabezpieczyć dom i o czym pamiętać podczas jazdy? Adam Abramiuk 28.04.2023 18:31 Przed nami długi majowy weekend, który jest też czasem wzmożonej aktywności złodziei. W związku z tym, razem z policją przypominamy w Radiu dla Ciebie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze i o tym, jak zabezpieczyć swoje mieszkanie podczas dłuższej nieobecności.

Majówka na Mazowszu (autor: Piotr Nowak/PAP)

Długi weekend majowy to czas nie tylko odpoczynku, ale i wzmożonej aktywności złodziei. Policja przypomina – w związku z kilkudniowym weekendem i wyjazdami – o zabezpieczeniu swojego dobytku.

– Jeżeli mamy jakieś wartościowe przedmioty, można je ze sobą zabrać. Na pewno jednak powinniśmy pomyśleć o podstawach, czyli pozamykać okna i drzwi. Jeżeli mamy zaufanego sąsiada, poprosimy go o spojrzenie na nasze mieszkanie – mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Policja przypomina również o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze podczas wyjazdów na majówkę.

– Policjanci będą nie tylko mierzyć prędkość, ale przede wszystkim sprawdzą stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdu, czy dzieci są odpowiednio przewożone w fotelikach – wymienia Wersocka.

Należy też spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach.

– Przede wszystkim apelujemy o rozsądek i rozwagę oraz o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. na drogach bardzo ważna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy więc i do kierowców, i do niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych – dodaje policjantka.

W tym roku majówka wyjątkowo długa – święta wypadają w poniedziałek i środę. Biorąc trzy dni urlopu, możemy wyjechać nawet na dziewięć dni.

Przed nami długi majowy weekend. Jak co roku nad bezpieczeństwem osób wypoczywających czuwać będą policjanci. Postarajmy się, żeby ten czas wypoczynku upłynął bezpiecznie!

👉https://t.co/2RjFqIOh87 pic.twitter.com/PRMaSxrq9a — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 28, 2023

Policja radzi

Zanim wyjdziesz z miejsca zamieszkania:

zabezpiecz okna i drzwi mieszkania, jeżeli mieszkasz w domu, odpowiednio zabezpiecz budynki gospodarcze i pozostawione na posesji mienie, aby Twój dobytek nie stał się łatwym łupem złodziei,

zamknij zawory z wodą i gazem,

nie pozostawiaj w miejscu zamieszkania pieniędzy, zdeponuj je w banku,

nie nagłaśniaj faktu wyjazdu w mediach społecznościowych. Relacje z podróży zamieść po powrocie,

najlepszym zabezpieczeniem naszego mieszkania jest życzliwy sąsiad. Poproś sąsiada, aby zwracał uwagę na Twój dobytek i zabierał ulotki reklamowe pozostawione przed mieszkaniem bądź w skrzynce pocztowej.

Robiąc zakupy przed długim weekendem, pamiętaj:

trzymaj portfel, klucze, telefon, dokumenty tam, gdzie będą trudno dostępne dla złodzieja. Unikaj wkładania ich do zewnętrznych kieszeni płaszcza czy tylnych kieszeni spodni,

nie noś wszystkich cennych rzeczy w tym samym miejscu, zwłaszcza dokumentów i kluczy,

nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie płatniczej ani w widocznym miejscu, aby nie poznały go osoby postronne,

Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymaj jej w jednym miejscu. Rozdziel ją i schowaj w różnych miejscach – zmniejszy to ryzyko ewentualnej utraty całej posiadanej gotówki.

Rezerwując miejsce noclegowe (w tym last minute), pamiętaj:

nie ulegaj bez zastanowienia i sprawdzenia każdej atrakcyjnej ofercie pobytu w hotelu lub pensjonacie. Sprawdź obiekt, informacje o nim i porównaj ceny w innych obiektach w pobliżu,

najlepiej korzystaj z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali zrzeszających zweryfikowanych ogłoszeniodawców,

zaliczkę wpłać na konto bankowe, a nie za pomocą przesłanego linka,

zachowaj całą dokumentację związaną z rezerwacją miejsc oraz płatnościami (zarówno potwierdzenie przelewu, e-maile i te, które wysłałeś, jak i te, które otrzymałeś).

