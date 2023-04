Majówkowe remonty w Warszawie. Pierwsze zmiany i utrudnienia już jutro [SPRAWDŹ] RDC 27.04.2023 19:18 W ciągu kilku dni przedłużonego weekendu majowego drogowcy i tramwajarze wyremontują w Warszawie ulicę Zajęczą i ułożą nowy asfalt na dwóch odcinkach ul. Żwirki i Wigury. Wymienią też rozjazdy tramwajowe na pl. Bankowym. Na czas robót wyznaczone zostaną objazdy. Będą też zmiany w rejonie pl. Trzech Krzyży.

2 Majówkowe zmiany w ruchu w Warszawie (autor: C. Waruś/UM Warszawa)

Podczas długiego majowego weekendu w kilku miejscach Warszawy zostaną przeprowadzone prace drogowe. Pierwsze rozpoczną się już w piątek 28 kwietnia.

Od godz. 22:00 w piątek do wtorku 2 maja do godz. 4:00 prowadzone będą roboty na ul. Zajęczej. Droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu – na odcinku od Wybrzeża Kościuszkowskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Topiel – także ze skrzyżowaniem. Nadal będzie można przejechać ul. Dobrą.

Zamknięcie Zajęczej tuż za zjazdem z mostu Świętokrzyskiego spowoduje zamknięcie wjazdu na przeprawę po prawej stronie Wisły.

Na ul. Zamoście wyłączone z ruchu zostaną pasy do jazdy prosto na most. Kierowcy skorzystają tu z dwóch pasów do skrętu w lewo i jednego w prawo na Wybrzeże Szczecińskie.

Na Wybrzeżu Szczecińskim od strony portu Praskiego wygrodzony zostanie prawoskręt, jechać będzie można wyłącznie dwoma pasami prosto, a z jednego skręcić w lewo. Także jadący od strony PGE Narodowego nie skręcą na most. Dla ruchu otwarte pozostaną dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w prawo.

Objazd do Śródmieścia został wyznaczony mostem Poniatowskiego.

Wjazd na most Świętokrzyski z Tamki podczas robót będzie otwarty. Jadący Tamką w stronę przeprawy nie skręcą w lewo na Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji). Pojadą prosto lub w prawo. Z Wybrzeża Kościuszkowskiego od strony ul. Jaracza obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo na most Świętokrzyski.

Podczas prac zamknięte będzie skrzyżowanie Zajęczej i Topiel. Nie będzie można skręcić z Tamki w ul. Topiel. Z kolei z Kruczkowskiego będzie można jechać tylko w prawo lub w lewo. Zakaz wjazdu na Topiel nie będzie dotyczył mieszkańców tej ulicy.

Zmiany w ruchu na Zajęczej

Jeszcze przed piątkowymi pracami u zbiegu Cichej i Tamki zostanie obniżony krawężnik. Dojeżdżający do ulic Cichej, Zajęczej i Dynasy będą mogli tu skręcić. Dla pieszych zostanie urządzone tymczasowe przejście przez Cichą. Po zakończeniu prac przywrócony zostanie stan sprzed remontu. Na ulicy podczas robót obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.

W czasie prac na ulicy Zajęczej kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Dobrą w obu kierunkach. Pomiędzy Tamką a Zajęczą zmieni się układ pasów. W stronę Zajęczej prowadzić będzie jeden pas.

Od Zajęczej do Tamki będą dwa pasy: lewoskręt (umożliwiony zostanie skręt w kierunku mostu) oraz pas do jazdy prosto i w prawo. U zbiegu Dobrej i Zajęczej, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowcy pojadą tylko jednym pasem prosto. Drugi pas w tym miejscu zostanie wygrodzony.

Objazdy utrudnień poprowadzą ulicami: Browarną, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki; Leszczyńską, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki; Lipową i Dobrą do Tamki; Tamką, Dobrą i Drewnianą do Topiel.

Na ul. Oboźnej wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe do 5 ton.

Na czas robót zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone także na ulicach Cichej, Topiel i Tamka, a autobusy linii 100, 118, 127, 162, N14 i N64 będą kursować trasami objazdowymi.

Frezowanie na Żwirki i Wigury

Weekend majowy drogowcy wykorzystają także na frezowanie dwóch odcinków ul. Żwirki i Wigury. Nową nawierzchnię zyskają fragmenty jezdni w stronę Lotniska Chopina – pomiędzy ul. Banacha a Księcia Trojdena oraz od 1 Sierpnia do Hynka.

Na obu odcinkach prace będą toczyły się równolegle od poniedziałku, 1 maja, od godz. 22 do czwartku, 4 maja, do godz. 4. Podczas remontu zachodnia jezdnia będzie zwężona do jednego pasa ruchu.

Frezowanie nie wpłynie na trasy komunikacji miejskiej, ale niektóre przystanki zostaną przeniesione.

Prace w rejonie pl. Bankowego

Z kolei tramwajarze od soboty, 29 kwietnia, do poniedziałku, 1 maja, przeprowadzą prace na torach w rejonie pl. Bankowego. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i Andersa – na odcinku od Stawki do placu Zbawiciela oraz na Nowowiejskiej między placem a skrzyżowaniem z al. Niepodległości.

Na trasy objazdowe zostaną skierowane składy linii 4, 15, 36, 78, a kursowanie linii będzie 35 zawieszone. W czasie prac wydłużona zostanie trasa autobusowej linii Z-4. Autobusy z pl. Konstytucji pojadą prosto Marszałkowską, przez pl. Bankowy i ulicę Andersa do Muranowskiej.

Zmiany na pl. Trzech Krzyży

Również w piątek zmieni się organizacja ruchu w rejonie pl. Trzech Krzyży. Kolejny etap prac to zamknięcie skrzyżowania Nowego Światu z Książęcą oraz fragmentu Nowego Światu do ronda de Gaulle’a. Od godz. 22:00 nie będzie można tędy przejechać. Na skrzyżowaniu drogowcy wymienią nawierzchnię wraz z podbudową, a na Nowym Świecie ułożą nowy asfalt.

Z Alej Ujazdowskich

Wjazd na plac z Al. Ujazdowskich będzie znacznie ograniczony. Dla kierowców pozostanie tylko jeden pas, ale dojadą nim tylko do pomnika Wincentego Witosa. Tutaj będą musieli skręcić w prawo – w stronę ulic Prusa i Wiejskiej. Niemożliwa będzie jazda prosto – w kierunku ronda de Gaulle’a.

Jezdnia Alej w kierunku placu Trzech Krzyży, na fragmencie od Pięknej do Matejki, również zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Już przed skrzyżowaniem z Piękną nie będzie można pojechać z prawego pasa prosto. Zamieni się on w prawoskręt w Piękną – w stronę Łazienkowskiej. Tędy kierowcy dojadą do Wisłostrady i nią do Al. Jerozolimskich.

Możliwy będzie natomiast wyjazd z ul. Matejki w lewo w Al. Ujazdowskie, w stronę placu Na Rozdrożu.

Z ronda de Gaulle’a

Cały odcinek Nowego Światu od placu Trzech Krzyży do ronda de Gaulle’a zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy nie zjadą z ronda w tę ulicę i nie dojadą do ul. Książęcej. By się tam dostać, powinni kierować się w stronę mostu, zjechać na ul. Wioślarską (Wisłostrada) i stąd Ludną do Książęcej.

Z Książęcej

U zbiegu Książęcej, Ludnej, Kruczkowskiego i Rozbrat obowiązywać będzie zakaz wjazdu w Książęcą pod górę. Na ul. Ludnej zostanie wyznaczony osobny pas do skrętu w prawo i osobny do jazdy prosto w Książęcą (dojazd do posesji) i w lewo.

Drogowcy zapewnią dojazd do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych prac. Informacje będą dostępne na znakach drogowych.

Autobusy na objazdach

Prace drogowców spowodują zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Dodatkowo w tym samym czasie Trakt Królewski zamieni się w deptak. Od soboty, 29 kwietnia, do niedzieli, 7 maja, autobusy linii 100, 106, 109, 111, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2, N33, N44 i N83 będą kursowały trasami objazdowymi. Szczegóły zmian są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Co po majówce?

W poniedziałek, 8 maja, o godz. 4:00 remontowane skrzyżowanie zostanie otwarte i przejazd przez plac Trzech Krzyży będzie już możliwy. Drogowcy nadal będą pracowali po zachodniej stronie placu, a kierowcy przejadą w obu kierunkach przed Instytutem Głuchoniemych. Nowy Świat od strony palmy będzie miał dwa pasy ruchu. Z jednego z nich kierowcy tymczasowo skręcą w lewo w Książęcą. Drugi będzie prowadził prosto w Al. Ujazdowskie.

Podróżujący od Al. Ujazdowskich wjadą na plac jednym, prawym pasem. Na wysokości pomnika Wincentego Witosa będą mogli pojechać prosto lub skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej. Dalej będą mieli dwa pasy ruchu. Na skrzyżowaniu z Książęcą skręcą w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub będą kontynuowali podróż prosto do ronda de Gaulle’a.

Z Książęcej będzie można skręcić w prawo w kierunku Alej Jerozolimskich albo w lewo – w stronę Alej Ujazdowskich. Wyjazd z Hożej nadal będzie możliwy wyłącznie w Mokotowską.

Dla przechodniów wyznaczony będzie chodnik przez plac budowy – z jednej strony na drugą oraz dojście do kościoła św. Aleksandra. Piesi przejdą także po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Głuchoniemych.

Źródło: PAP/inf. prasowa Autor: RDC /PA