"Liczymy, że się uda". Przystań Warszawa jeszcze w tym roku ma wybrać gospodarza Jerzy Chodorek 21.10.2023 15:37 Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, w najbliższych miesiącach miasto ma ogłosić przetarg, w sprawie wyboru gospodarza Przystani Warszawa. Chodzi o osiem pawilonów wybudowanych między Wisłą, Portem Czerniakowskim. Miasto chce stworzyć tam siedzibę dla organizacji i stowarzyszeń związanych z warszawską Wisłą.

Przystań Warszawa (autor: UM Warszawa)

Budynki stoją puste od 2019 roku. Pierwszy przetarg zorganizowany przez miasto nie wyłonił żadnego gospodarza.

- Będzie drugie podejście, liczymy, że się uda - mówił w RDC pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski.

- Zebrawszy te doświadczenia przez te cztery miesiące i po spotkaniach z organizacjami, które pretendują do tego, żeby dzierżawić ten teren, chcemy poprawić to co w zapisach poprzedniego przetargu nie było doskonałe. Chcielibyśmy ten przetarg powtórzyć jeszcze w tym roku - mówi Piotrowski.

Sprawę skomentował reprezentujący środowisko wodniaków - Piotr Kaliszek z Federacji Przystań Warszawa.

Jego zdaniem zaproponowano m.in. zbyt wysokie stawki.

- Koszty działania w tym miejscu zostały wyznaczone przez miasto na dosyć wysokim poziomie. Stawka wyjściowa w tym przetargu to koło 21 zł brutto, gdzie realność działania innych organizacji wodniackich jest taka, że oni płacą o rząd wielkości mniej - mówi Kaliszek.

Pierwszy przetarg w sprawie Przystani Warszawa odbył się w czerwcu. Nikt jednak się do niego nie zgłosił.

