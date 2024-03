Jest ich kilka w Polsce i mają leczyć depresję. Innowacyjne urządzenie w poradni w Ursusie Przemysław Paczkowski 27.03.2024 11:01 Na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ursusie trafiły urządzenia TMS. To innowacyjny sprzęt, który poprzez stymulacje mózgu ma leczyć choroby psychiczne u dzieci i młodzieży. Takich urządzeń jest tylko kilka w Polsce. – To ogromny krok naprzód w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych – mówi rzecznik poradni w Ursusie, Paweł Trzciński.

Urządzenie TMS na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ursusie (autor: RDC)

Urządzenie TMS warte pół miliona złotych trafiło na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ursusie. Jest ich tylko kilka w całej Polsce. Sprzęt poprzez stymulację przezczaszkową ma leczyć choroby psychiczne u dzieci i młodzieży, które są odporne na terapie lekową.

– To najnowocześniejsze urządzenie stosowane w psychiatrii – mówi rzecznik poradni w Ursusie Paweł Trzciński – Przede wszystkim możemy wykorzystywać je w leczeniu depresji lekoopornej, również w leczeniu ADHD. Dla pacjentów jest ono zupełnie nieinwazyjne. Wystarczy kilkanaście albo kilkadziesiąt sesji, które powodują, że receptory w mózgu, które do tej pory nie funkcjonowały, one są pobudzane i pojawiają się połączenia, których wcześniej nie było.

Leczenie na światowym poziomie

Jak podkreśla rzecznik, to ogromny krok naprzód w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych.

– Z badań wynika, że on ma dużo wyższą skuteczność niż leki. Terapia lekowa zazwyczaj ma jakieś efekty uboczne. Tu tych efektów ubocznych nie ma. To jest przełom, to jest urządzenie, które może zapewniać leczenie na najwyższym światowym poziomie – dodaje Trzciński.

Urządzenie może też być wykorzystywane w leczeniu nikotynizmu i innych uzależnień.

