Miasto „poprawia” stertę gruzu w parku na Ursynowie. Lapidarium zostaje RDC 25.05.2023 10:22 Koparka pojawiła się w pobliżu stery gruzu, które zdaniem miasta ma symbolizować odbudowę Ursynowa. Zarząd Zieleni postanowił „poprawić” Lapidarium. Tymczasem część mieszkańców domaga się usunięcia kontrowersyjnego „dzieła sztuki”.

5 Co z lapidarium na Ursynowie? (autor: Marcin Gadziński/Projekt Ursynów)

Koparka i ciężarówka pojawiły się w Parku Cichociemnych na Ursynowie, gdzie jakiś czas temu powstała kontrowersyjna rzeźba, czyli stera gruzu, która zdaniem miasta ma symbolizować odbudowę dzielnicy.

Dzisiejsze prace to, jak mówi nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni, tylko kosmetyka.

– W tym momencie Lapidarium jest trochę uporządkowane. Wykonawca przystąpił do prac w celu usunięcia mniejszego gruzu i uporządkowania całego terenu wokół Lapidarium – wyjaśnia.

To jednak nie wszystko, zmienia się bowiem koncepcja i ułożenie betonowych płyt.

– Płyty zostaną ponownie ułożone może w nieco zmienionej formie. Pojawi się też nowa tablica informacyjna o tym, czym jest to miejsce. Miejmy więc nadzieję, że w nowym układzie i po uporządkowaniu całego terenu Lapidarium przypadnie do gustu mieszkańcom Ursynowa – dodaje Kwiecień-Łukaszewska.

Na miejscu była nasza reporterka Dominika Naborowska, która powiedziała, że teren został wyrównany, drobne kawałki gruzu wywiezione, a wielkie betonowe płyty nie są już chaotycznie narzucone na jedną stertę, tylko ułożone jedna na drugiej.

W ubiegłym tygodniu ratusz, odnosząc się do głosów postulujących usunięcie betonowych płyt, przekazał że Lapidarium nie zostanie usunięte. Dziś rano na miejscu pojawiła się koparka. Okazało się, że miasto postanowiło „poprawić dzieło sztuki”.

Zarząd Zieleni przestrzegał mieszkańców przed usuwaniem lapidarium na własną rękę. Każdy przypadek jego niszczenia zostanie traktowany jako wandalizm i będzie zgłaszany służbom.

Lapidarium na Ursynowie – zostaje czy nie?

Lapidarium pojawiło się w Parku Cichociemnych w Warszawie kilka tygodni temu. Zarząd Zieleni złożył stertę z betonowych płyt, obok ustawił tabliczkę informującą, że to forma ulicznej sztuki przedstawiającej historię budowy dzielnicy.

Zdaniem mieszkańców to jednak zwykły gruz i chcą jego usunięcia. Na to nie godzi się Zarząd Zieleni. Od początku nie chciał pozbyć się „lapidarium”, oznajmiając, że jest to forma ulicznej sztuki przedstawiającej materiały i sposób budowy Ursynowa. Po stanowczej krytyce mieszkańców powstała petycja w sprawie usunięcia „sztuki”.

W ubiegłym tygodniu zaś radni w ramach protestu zrzucili stertę gruzu przed urzędem dzielnicy. Mówili, że inicjatywa ta to symbol epoki nieudanych inwestycji władz dzielnicy.

Z definicji „lapidarium” to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz inskrypcji epigraficznych, rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli.

Czytaj też: Po opadach zamienia się w basen. „To wstyd, żeby w XXI wieku tak wyglądał parking”

Źródło: RDC Autor: RDC /PA