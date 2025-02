„Nie mam siły na kolejną przeprowadzkę”. Tarabuk znika z Zamku Ujazdowskiego

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie nie przedłuży umowy księgarni Tarabuk. Potwierdziła to w Polskim Radiu RDC p.o. dyrektora placówki. Z kolei właściciel księgarni powiedział wprost: to oznacza nasz koniec. – To jest moje piąte miejsce, ja już nie mam sił na dalszą przeprowadzkę – przyznał.