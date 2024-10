Skwer na Muranowie ma nową patronkę. Barbara Wachowicz wyróżniona RDC 24.10.2024 10:14 Barbara Wachowicz – pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków i Honorowa Obywatelka Warszawy została patronką skweru na warszawskim Muranowie. – Warszawa zawsze była częścią jej życia, a teraz ona stała się nieodłączną częścią Warszawy – mówiła przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska.

Skwer im. Barbary Wachowicz (autor: UM Warszawa)

Niewielki skwer przy ulicy Zamenhofa u zbiegu z Dzielną ma swoją patronkę. Została nią pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków i Honorowa Obywatelka Warszawy – Barbara Wachowicz, która przez lata mieszkała w budynku obok.

– To wyjątkowy moment, gdy możemy uhonorować wielką pisarkę, harcerkę, Mistrzynię Mowy Polskiej, Honorową Obywatelkę Warszawy. Postać niezwykle barwną, która zawsze mówiła o swojej miłości do Warszawy i tę miłość pokazywała. To ona przypominała nam życie i twórczość wielkich pisarzy, kochała młodzież i lubiła z nią przebywać ­– mówiła wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

– Bardzo się cieszę, że Barbara Wachowicz jest kolejną postacią ze świata literatury, i co najważniejsze, kolejną kobietą związaną z Warszawą, której imieniem nazywamy przestrzeń publiczną w naszym mieście – dodała.

„Była wskazówką, jak należy żyć”

Z kolei Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, podczas środowej uroczystości wspomniała słowa samej pisarki, która powtarzała, że chce pokazywać współczesnej młodzieży wielkich Polaków, ale nie tych ze spiżowych pomników, ale normalnych ludzi, którzy kiedyś też byli młodzi.

– I z opowiadania tych zwykłych historii była najbardziej znana. Dodatkowo, Barbara Wachowicz miała w sobie coś radosnego, młodzieńczego, zawsze była pogodna i niezwykle kolorowa. Była i jest dla nas wskazówką, jak należy żyć – wspominała Ewa Malinowska-Grupińska. – Bardzo się cieszę, że mamy kolejną kobietę, która jest patronką skweru. Warszawa zawsze była częścią jej życia, a teraz ona stała się nieodłączną częścią Warszawy – dodała przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

W uroczystym nadaniu imienia skwerowi udział wzięli także radni m.st. Warszawy z Anną Nehrebecką-Byczewską, przewodniczącą Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy na czele, przedstawiciele władz dzielnicy Śródmieście, przyjaciele Barbary Wachowicz oraz mieszkańcy Warszawy.

Teren przy ulicy Zamenhofa otrzymał imię Barbary Wachowicz z inicjatywy grupy 18 radnych m.st. Warszawy. Pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, autorka scenariuszy filmowych i telewizyjnych, audycji radiowych i wystaw, mieszkała na trzecim piętrze budynku przy ul. Zamenhofa 8.

Barbara Wachowicz z okien swojego mieszkania obserwowała drzewa rosnące na skwerze, który został nazwany jej imieniem. Z okazji uroczystości wejście do klatki budynku ozdobiły kwiaty w ulubionym kolorze pisarki – fioletowym.

