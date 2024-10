Jak to jest być duchem? Aktorka Magda Wójcik o spektaklu „Przyjazne dusze” w Teatrze Capitol Cyryl Skiba 23.10.2024 19:34 Po tej opowieści pozostaje refleksja, że nie warto marnować ani chwili z życia - mówiła o spektaklu „Przyjazne dusze” Magda Wójcik. Aktorka w rozmowie z Beatą Jewiarz na antenie Polskiego Radia RDC podkreślała, jak ważne przesłanie płynie z premierowej sztuki Teatru Capitol. Aktorka była gościem audycji „W rytmie kultury”.

Jak to jest być duchem? Na to pytanie odpowiedziała w Polskim Radiu RDC Magda Wójcik - aktorka wcielająca się w rolę Susie w spektaklu „Przyjazne dusze” w Teatrze Capitol.

- Lubię duchy. Cudownie. Dobrym duchem zaznaczam. Tym bardziej, że mówi się, że ta moja postać Susie była dobrym człowiekiem za życia. Cała opowieść jest bardzo miła, bardzo ciepła, bardzo mądra i pozostaje po niej taka refleksja, że nie warto marnować ani jednej chwili z naszego życia, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to życie nagle może się skończyć - mówiła Wójcik w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „W rytmie kultury”.



„Przyjazne dusze” to historia umiejscowiona w nadmorskim domku, w urokliwej okolicy, która skrywa wiele tajemnic…również po śmierci swoich właścicieli, którzy za nic nie mają ochoty iść do nieba - czytamy w zapowiedzi spektaklu. Obrazy są przekrzywione, meble poprzewracane, a klucze znikają w tajemniczy sposób. Kolejni lokatorzy wyprowadzają się nagle, nie dając żadnych wyjaśnień, a biedny agent nieruchomości musi ponownie odwiedzić nawiedzone lokum, aby je wynająć. Wreszcie do tego tajemniczego domu wprowadza się młode małżeństwo. Ona – romantyczna dusza w ciąży, a On – początkujący pisarz powieści kryminalnych bez stałego dochodu. Czy duchy przeszłości dadzą im szansę na nowy początek? Jedno jest pewne – od tego momentu życie młodego małżeństwa stanie się wyjątkowo interesujące.

Reżyseria: Marcin Sławiński. Występują Jacek Rozenek, Małgorzata Ostrowska-Królikowska czy Sławomira Łozińska.

