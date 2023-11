Kopalnia kryptowalut w budynku NSA. Jest postępowanie prokuratury ws. kradzieży energii Cyryl Skiba 09.11.2023 10:58 Kopalnia kryptowalut odkryta w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komputery pobierające mnóstwo energii elektrycznej ukryte były w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej. O zdarzeniu powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Budynek NSA (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kopali kryptowalut w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komputery ukryte były w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej.

- Dochodzenie w sprawie zainstalowania urządzenia do kopania kryptowalut w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego nadzoruje Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ. Postępowanie to zostało wszczęte w sprawie kradzieży energii elektrycznej. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zainstalowania tego urządzenia - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.





- Prokuratura powołała biegłych z zakresu informatyki oraz elektryki i poboru mocy celem ustalenia ilości pobranej energii elektrycznej i w efekcie jej wartości - dodaje Banna.



NSA poinformowała, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

