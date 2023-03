Koniec z reklamozą w podwarszawskim Izabelinie. Banery znikną z ogrodzeń Adam Abramiuk 03.03.2023 09:23 Od 1 marca w podwarszawskim Izabelinie obowiązuje zakaz umieszczania banerów na ogrodzeniach. Uchwałę przyjęto rok temu i przedsiębiorcy mieli rok na pozbycie się reklam - mówi wójt Izabelina Dorota Zmarzlak.

Izabelin bez reklamozy (autor: Gmina Izabelin)

- Muszę powiedzieć że współpraca z przedsiębiorcami była bardzo dobra. Przez cały rok ich informowaliśmy i prosiliśmy o dostosowanie się. Od 1 marca około 70% osób zdjęło banery i się dostosowało - przyznaje wójt.

Jak zapowiada wójt, zanim będą naliczane kary, do firm które jeszcze nie pozbyły się banerów zostanie wysłane przypomnienie.

- Uchwała krajobrazowa jest niezwykle ważna dla naszej gminy - dodaje Zmarzlak.

- My jako gmina, której 86% terenu to jest puszcza, a pozostała część gminy to jest teren zurbanizowany, to jest otulina parku krajobrazowego musimy zachować spójność i dostosowanie do natury. Była nam ta ustawa bardzo potrzebna - mówi.

W tym roku uchwała krajobrazowa zacznie obowiązywać także m.in. w Grodzisku Mazowieckim.

W poprzednich latach uchwały takie przyjęły też Michałowice, Pułtusk, Józefów, Konstancin Jeziorna czy Płock.

W 2020 przyjęła także Warszawa, jednak została uchylona decyzją wojewody. Obecnie trwają prace nad nowym dokumentem.

Czytaj też: Radni z Targówka o raporcie C40 Cities: Nie zgadzamy się na takie ideologiczne pomysły