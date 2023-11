W przyszłym roku nowa uchwała krajobrazowa w Warszawie. „Trwają ostatnie prace” Jerzy Chodorek 30.11.2023 07:14 Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy Wojciech Wagner zapowiedział na antenie Radia dla Ciebie, że w przyszłym roku pojawi się nowa uchwała krajobrazowa w Warszawie. Obecnie trwają ostatnie prace nad jej nowym kształtem. — Możemy się w pierwszej połowie nadchodzącego roku spodziewać kolejnej edycji tego dokumentu — oznajmił Wojciech Wagner.

Kiedy nowa uchwała krajobrazowa w Warszawie? (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

W przyszłym roku pojawi się nowa uchwała krajobrazowa w Warszawie. Zapowiedział ją w Radiu dla Ciebie zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy Wojciech Wagner.

W audycji „Jest sprawa” zaznaczył, że trwają ostatnie prace nad nowym kształtem uchwały krajobrazowej.

— Więc możemy się w pierwszej połowie nadchodzącego roku spodziewać kolejnej edycji tego dokumentu i, mam nadzieję, że to będzie edycja ostatnia, w tym sensie, że to bym będzie ją można skierować do prac rady miasta — oznajmił Wagner.

Pierwsza wersja uchwały krajobrazowej została ustanowiona w 2020 roku. Uchylił ją Wojewoda Mazowiecki, a jego decyzję podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

Uchylenie uchwały krajobrazowej

Uchwała krajobrazowa, przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 16 stycznia 2020 r., była pierwszą kompleksową regulacją porządkującą kwestię reklamy zewnętrznej na obszarze stolicy. Na jej podstawie miasto miało w ciągu 2 lat od jej wejścia w życie usunąć z przestrzeni publicznej większość wszechobecnych instalacji reklamowych, od lat zaburzających ład przestrzenny.

16 marca 2020 r. wojewoda uchylił uchwałę w całości, zarzucając Warszawie zarówno niewłaściwe procedowanie (brak ponownego uzgodnienia i wyłożenia uchwały), jak i liczne przekroczenia kompetencji ustawowych (m.in. poprzez regulację reklam świetlnych, regulację liczby nośników reklamowych na nieruchomości, regulację szyldów muralowych, regulację szyldów ażurowych, regulację tablic dotyczących inwestycji publicznych).

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do WSA. 8 grudnia 2020 r. sąd wydał wyrok – z jednej strony podtrzymał proceduralne zarzuty wojewody i decyzję o uchyleniu uchwały, z drugiej zaś niemal w całości oddalił zarzuty merytoryczne, podkreślając, że są one sprzeczne z celami ustawy, a ich uznanie uniemożliwiłoby ochronę ładu przestrzennego.

Dążąc do jak najszybszego ponownego przyjęcia uchwały, miasto odstąpiło od skargi kasacyjnej, złożył ją jednak wojewoda mazowiecki.

