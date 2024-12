Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Zawieszonych wiele linii [SPRAWDŹ] RDC 26.12.2024 15:42 W piątek, 27 grudnia, i w weekend 28-29 grudnia zmienią się rozkłady komunikacji miejskiej. Część linii zostanie zawieszona - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej (autor: WTP)

W piątek i w weekend zmienią się rozkłady komunikacji miejskiej.

Rozkład jazdy w poświąteczny piątek

W piątek 27 grudnia autobusy, metro i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu, w tym autobusy linii 331, 401 i 402. Na trasy nie wyjadą autobusy: 171, 196, 249, 256, 263, 409, Z-8. Wybrane linie będą miały rozkłady specjalne: 122, 138, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 500, 502, 509, 520, 521, 523, 525, 705, 709, 710, 719, 724, 735, 739, 742, 743 i L30. Autobusy 126, 130 i 192 pojadą zmienionymi trasami.

Rozkład jazdy w weekend po świętach

W sobotę i niedzielę 28-29 grudnia będą obowiązywały standardowe rozkłady dla tych dni, z małymi wyjątkami. Zarząd Transportu Miejskiego zawiesi kursowanie autobusów linii: 171 i 249 (tylko w sobotę), 196, 256, 263 i Z-8; wydłuży trasę linii 130 i 192, a rozkłady specjalne będą miały linie 106, 122, 177 i 193.

Zmiany w sylwestra i Nowy Rok

30-31 grudnia w poniedziałek i w sylwestrowy wtorek autobusy będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy, z wyjątkiem linii: 106, 122, 125, 154, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 212, 317, 319, 338, 414, 507, 509, 523 i 739. Wybrane linie autobusowe będą miały zmienione trasy. Kursowanie linii: 196, 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 i Z-8 będzie zawieszone. Nieco innymi trasami pojadą autobusy: 130, 134, 192, 326 i 401.

Tramwaje będą jeździły co 5 lub co 10 minut w godzinach szczytu, w pozostałych co 7,5 lub co 15 minut. Pociągi metra w godzinach szczytu będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) i co 3 minuty i 30 sekund (linia M2). W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie kursowało przez całą noc.

W Nowy Rok autobusy będą jeździły jak w święta, a tramwaje i metro według specjalnego rozkładu jazdy (jak w święta Bożego Narodzenia). Na trasy nie wyjadą tramwaje 13, 14, 18 i 27. Nie będą tego dnia jeździły autobusy: 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516 i Z-8.

Zmienione zostaną rozkłady autobusów: 106, 112, 120, 122, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523 i 527. Nieco innymi trasami pojadą autobusy: 130, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 521.

Jak jechać po Nowym Roku?

W czwartek i piątek 2 i 3 stycznia tramwaje i metro będą kursowały rzadziej niż w dni powszednie – tramwaje w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, a pociągi metra w godzinach szczytu co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) i co 3 minuty i 30 sekund (linia M2).

W przypadku autobusów będą niewielkie korekty – nie wyjadą linie 196 i E-2, 179 będzie miała zmieniony rozkład, 114 nie będzie miała kursów realizowanych w dni nauki, a na linii 110 nie będzie podjazdów pod placówki oświatowe.

W sobotę i niedzielę 4 i 5 stycznia komunikacja wróci do trybu poświątecznego. Będą obowiązywały standardowe rozkłady jazdy, poza linią 196, która zostanie zawieszona. Również w niedzielę będą nocne kursy metra.

W święto Trzech Króli 6 stycznia będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy. Nie wyjadą autobusy linii 126 i 196, a 193 będzie miała specjalny rozkład jazdy.

Czytaj też: Marszałkowska zostanie zwężona. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę