Zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM. Tak będzie prawie przez cały tydzień [SPRAWDŹ] RDC 02.06.2024 17:11 Zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. W związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia, będą jeździły inaczej od poniedziałku do soboty. Sprawdziliśmy, jak będą wyglądały tymczasowe rozkłady.

Zmiany w kursowaniu pociągów (autor: UM Warszawa)

Przebudowa i modernizacja stacji Warszawa Zachodnia oraz przyległych linii kolejowych wkracza w kolejny etap prac. Spowoduje to zmiany w kursowaniu pociągów. Od poniedziałku 3 czerwca, do soboty 8 czerwca inaczej będą kursowały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

LINIA S1 i S10

Pociągi SKM S1 będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji z Pruszkowa do Warszawy Głównej z częstotliwością, co około 60 minut. Z Warszawy Wschodniej do Otwocka będą kursowały pociągi SKM S10 z częstotliwością co około 30 minut.

Odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, czyli podmiejska linia średnicowa nie będzie obsługiwany.

LINIA S2 i S20

Pociągi SKM S2 będą kursowały tak jak dotychczas, w pełnej relacji z Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny, z częstotliwością co około 60 minut. Na skróconej trasie, z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny, pojadą pociągi S20. Będą występowały kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów.

LINIA S3

Jak co roku w sezonie letnim, od niedzieli, 1 czerwca wybrane pociągi SKM S3 w weekendy będą kursowały w wydłużonej relacji do i z Radzymina, zatrzymując się po drodze w Nieporęcie – tuż nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Od poniedziałku 3 czerwca, do piątku 7 czerwca dwa popołudniowe i cztery wieczorne pociągi pojadą w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska. Natomiast w sobotę, 8 czerwca – dwa popołudniowe i jeden wieczorny pociąg – pojadą w skróconej relacji. Ponadto, będą występowały minutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów.

LINIA S4 i S40

Od 1 czerwca w letnie weekendy – do ośmiu – zwiększy się liczba połączeń SKM S4 do Zegrza Południowego. Natomiast od poniedziałku 3 czerwca do soboty 8 czerwca, wszystkie pociągi SKM S4 pojadą wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska. Pociągi SKM S40 będą kursowały przez cały ten tydzień, do soboty 8 czerwca włącznie, na trasie Warszawa Rakowiec – Piaseczno, z częstotliwością co około 60 minut przez cały dzień.

Pociągi KM

Po linii średnicowej podmiejskiej pociągi Kolei Mazowieckich będą jeździły co 20 minut w obu kierunkach. Pociągi lotniskowe przewoźnika - tylko na odcinku Modlin-Warszawa Centralna.

Czytaj też: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei. „Idziemy na rekord”