Działał w grupie przestępczej, w domu miał nielegalną broń. Policja zatrzymała 36-latka RDC 10.10.2023 07:24 Policjanci z Woli zatrzymali 36-latka poszukiwanego w związku z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Mężczyzna w mieszkaniu miał nielegalny pistolet gazowy. Trafił do zakładu karnego.

Działał w grupie przestępczej, w domu miał nielegalną broń. Policja zatrzymała 36-latka (autor: Policja Wola)

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu wspólnie z policjantami z wydziału kryminalnego z Woli na podstawie ustaleń operacyjnych namierzyli mężczyznę poszukiwanego nakazem doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Działał w grupie przestępczej

Wyjaśniła, że 36-latek był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Opolu w związku z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Policjanci ustalili również, że mężczyzna może posiadać w mieszkaniu nielegalny pistolet gazowy.

Policjanci zatrzymali 36-latka w mieszkaniu w podwarszawskiej miejscowości, zabezpieczyli również pistolet gazowy wraz z magazynkiem oraz pieniądze w różnych banknotach i obcej walucie.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. - Bezpośrednio z przesłuchania podejrzany trafił do zakładu karnego w celu odbycia kary więzienia - przekazała policjantka.

