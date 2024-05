Ukradł kawę, uciekając groził ochroniarzowi bronią. 26-latek z zarzutami RDC 07.05.2024 08:16 Policjanci z Woli zatrzymali pod Warszawą 26-latka, który ukradł kawę ze sklepu. Mężczyzna uciekając, groził ochroniarzowi scyzorykiem i pistoletem gazowym. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Wolscy policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów z powodu napaści na pracownika ochrony. Złodziej ukradł półkilogramową kawę, towar schował do kieszeni i nie płacąc, wyszedł ze sklepu. Za mężczyzną wybiegł ochroniarz.

- W trakcie pościgu agresor krzyczał, aby ten go puścił, bo inaczej będzie miał kłopoty. Groził ochroniarzowi scyzorykiem i przedmiotem przypominającym broń. Udało mu się uciec – powiedziała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej komendy.

Nawet 10 lat więzienia

Policjanci namierzyli sprawcę i zatrzymali go w podwarszawskiej miejscowości. 26-latka doprowadzili do wolskiej komendy, gdzie okazało się, że był już wcześniej kilkukrotnie notowany.

W warszawskiej prokuraturze usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Został też objęty dozorem policyjnym, ma również zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakaz przebywania w sklepie, w którym doszło do zdarzenia. Za to przestępstwo może grozić mu kara do 10 lat więzienia.

