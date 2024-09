Zamknięta Puławska, otwarcie wlotu Dolnej. Ważne zmiany w ruchu na Mokotowie RDC 28.09.2024 09:03 W weekend, 27-29 września, układany będzie nowy asfalt na jezdni ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa. Ulica zostanie otwarta w nocy z niedzieli na poniedziałek. A w sobotę, 28 września, otwarte zostało skrzyżowanie ulic Dolnej i Sobieskiego - poinformował warszawski ratusz.

Zamknięta Puławska, otwarcie wlotu Dolnej. Ważne zmiany w ruchu na Mokotowie (autor: Tramwaje Warszawskie)

Robotnicy ułożą ostatnią (ścieralną) warstwę asfaltu na zachodniej jezdni ulicy Puławskiej. Prace rozpoczęli w piątek, 27 września, o godzinie 20.

Kierowcy nie pojadą jezdnią Puławskiej w stronę Ursynowa od ulicy Stefana Batorego do Rakowieckiej. Objazd poprowadzi ulicą Stefana Batorego, aleją Niepodległości i Madalińskiego. Na jezdni Puławskiej w stronę centrum będą trzy pasy ruchu, a od Willowej – dwa do jazdy prosto i jeden do skrętu w Goworka.

Podczas prac, pomiędzy Olszewską a Rejtana, kierowcy pojadą tak samo jak dotychczas. Z ulicy Sandomierskiej wjadą w Olszewską, następnie na Puławską i skręcą w Rejtana.

Po zakończeniu asfaltowania, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 29 na 30 września, kierowcy znów pojadą w stronę Ursynowa dwoma pasami – z ulicy Waryńskiego. Z ulicy Goworka na Puławską będą dwa pasy do skrętu w lewo i jeden w prawo. Na ulicy Olszewskiej wróci jeden kierunek ruchu – w stronę ulicy Puławskiej.

Zamknięty będzie jeszcze wjazd w ulicę Rakowiecką. Jego otwarcie zaplanowano na koniec października.

Zmiany w kursowaniu autobusów

"W piątek po godzinie 20 autobusy linii 119 w stronę Wiśniowej Góry pojadą objazdem ulicami Boya-Żeleńskiego, przez plac Unii Lubelskiej, Bagatela i Belwederską. W sobotę i niedzielę w tym kierunku pojadą: aleją Niepodległości, Madalińskiego, Puławską i Dolną, a wrócą ulicami Dolną i Puławską" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy kursujące ulicą Spacerową pojadą Belwederską, placem Unii Lubelskiej, Bagatela i Boya-Żeleńskiego, z kolei w drugą stronę ominą zamknięty odcinek przez Stefana Batorego, aleję Niepodległości i Madalińskiego.

Szczególną uwagę powinni zwrócić pasażerowie autobusów linii 141. W jej przypadku zmiany będą podzielone na dwa etapy: w piątek 27 września autobusy 141 pojadą w kierunku Witolina obecną trasą, a w kierunku P+R Al. Krakowska objazdem ulicą Stefana Batorego i aleją Niepodległości. W sobotę zmieni się trasa w obu kierunkach – autobusy powrócą na otwartą ulicę Dolną. W sobotę także autobusy linii 172 pojadą Dolną i Chełmską w obu kierunkach.

Od 30 września, kiedy otwarta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Puławskiej, autobusy wrócą na swoje trasy podstawowe: 118 (w kierunku Zajezdni Woronicza), przy czym z powodu remontu ulicy Malczewskiego, autobusy w obu kierunkach ominą zamknięty fragment jadąc aleją Niepodległości i ulicą Odyńca; 119 (w stronę Wiśniowej Góry), 138 (w stronę Bokserskiej) i N37 (w kierunku Osiedla Kabaty).

W sobotę rano, 28 września, zostało otwarte skrzyżowanie ulicy Dolnej z Sobieskiego. Kierowcy jadący od Puławskiej będą mieli dwa pasy: prosto i w lewo lub prosto i w prawo. Z Chełmskiej natomiast do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo. Dla jadących ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku Śródmieścia będzie osobny pas do skrętu w Dolną i wspólny do jazdy prosto i w prawo. Z Belwederskiej kierowcy będą mogli znów skręcić w prawo w Dolną. Nadal będzie ich obowiązywał zakaz skrętu w lewo w Chełmską.

Stołeczny ratusz poinformował, że to jeszcze nie koniec prac na ulicy Puławskiej. Po wschodniej stronie Puławskiej, w rejonie dawnego kina Moskwa, powstanie droga dla rowerów. Prace budowalne będą oznaczały lokalne zwężenia jezdni. Po wykonaniu tych prac, robotnicy ułożą na Puławskiej nową nawierzchnię. Wtedy nitka w stronę centrum będzie zamknięta na weekend.

Jeszcze w tym roku wykonawca planuje ułożenie ostatniej warstwy asfaltu na ulicach Goworka i Spacerowej oraz dokończenie budowy chodników i dróg dla rowerów. Na późną jesień zaplanowano urządzanie zieleńców.

Czytaj też: W niedzielę Maraton Warszawski. Utrudnienia drogowe przez cały weekend