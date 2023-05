Majówka w Łazienkach Królewskich i Piknik Europejski RDC 01.05.2023 15:36 Od 1 do 8 maja dla dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi czeka dużo atrakcji w Łazienkach Królewskich w Warszawie w tym m.in. Piknik Europejski. Poza koncertem Włodek Pawlik Trio i Salonem muzycznym wszystkie wydarzenia długiej majówki są bezpłatne.

Majówka w Łazienkach Królewskich w Warszawie (autor: Marcin Obara/PAP)

Łazienki Królewskie w Warszawie czekają na warszawiaków i turystów w długi majowy weekend.

– Na zbliżający się długi, majowy weekend Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało mnóstwo atrakcji z myślą o dorosłych, młodzieży i rodzinach z dziećmi. Po zimowej przerwie dla zwiedzających otwierają się Biały Dom i Wodozbiór. Do końca lata po łazienkowskich ogrodach będziemy mogli spacerować do godziny 22.00. 1 maja zapraszamy na Piknik Europejski z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja o godzinie 11. w Łazienkach rozpocznie się parada orkiestr. Wystąpi Orkiestra Wojskowa w Dęblinie oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Przejdą one z Belwederu do Stajni Kubickiego – powiedziała rzeczniczka Muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora.

Tego samego dnia w ramach Pikniku Europejskiego w strefach edukacji w różnych miejscach Łazienek będą się odbywać animacje i warsztaty dla dzieci. Przygotowano m.in. animacje „Poznaj króla” oraz „Spójrz w niebo” połączoną z obserwacją nieba i rysowaniem chmur.

Na placu zabaw w południowej części ogrodów dwa razy zostanie wystawiony spektakl dla dzieci Teatru Kamishibai. Dla fanów przyrody w różnym wieku będą spacery zorganizowane przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – Oddziału Muzeum Łazienki Królewskie. Rodziny mogą także skorzystać z warsztatów przyrodniczych, plastycznych i rękodzielniczych.

2 maja w Łazienkach Królewskich

Z kolei 2 maja odbędą się wydarzenia pod hasłem „Świętujmy razem Dzień Flagi!”/ Ich współorganizatorami jest Polska Opera Królewska oraz Biuro „Niepodległa”, które wspólnie z zapraszają na Operowy piknik z Niepodległą.

– Na scenie usłyszymy wiele znakomitych utworów muzyki kameralnej w wykonaniu solistów oraz orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. W namiotach odbędą się animacje dla dzieci i warsztaty o barwach narodowych – wskazała rzeczniczka muzeum.

Majówka w Łazienkach Królewskich

3 maja w Pałacu na Wyspie zaś zaprezentowana zostanie kopia konstytucji z 1791 r, która jest przechowywana przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Będzie można obejrzeć ją przez kolejny tydzień.

5 maja odbędzie się spotkanie z cyklu „Łazienki na piątek” pod hasłem „Królewskie miejsce pracy”. Organizatorzy opowiedzą o gabinecie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

6 maja muzeum zaprasza na Warszawskie Dni Kawaleryjskie z pokazami grup kawalerzystów oraz pokazy władania szablą na Hipodromie.

Następnego dnia odbędzie się koncert „Salony muzyczne”. Wystąpi Trio Del Sogno. To wydarzenie jest płatne, podobnie jak koncert Trio Włodka Pawlika „In Memoriam Profesor Zbigniew Wawer”.

Wszystkie pozostałe atrakcje majówki w Łazienkach są bezpłatne.

Co po majówce?

7 maja, z okazji 260. rocznicy urodzin ks. Józefa Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta i właściciela Pałacu Myślewickiego, w ogrodzie za pałacem odbędzie się odsłonięcie jego popiersia.

Wraz z wydarzeniem będzie wystawiona miniatura „Napoleon w Warszawie” w reżyserii i według Leszka Zdunia.

– 8 maja, z okazji królewskich imienin zapraszamy do udziału w oprowadzaniach po zabytkowych obiektach Łazienek Królewskich. Edukatorzy oprowadzą po Białym Domu, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim – powiedziała rzeczniczka Łazienek.

Muzeum Łazienki Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie to kompleks pałacowo-ogrodowy składający się z 21 zabytkowych obiektów m.in. Pałacu na Wodzie, Starej Oranżerii, Teatru Królewskiego, Podchorążówki i Pałacu Myślewickiego. W parku o powierzchni 76 ha znajduje się 8,5 tys. drzew i krzewów, w tym cztery pomniki przyrody. Początki założenia sięgają XVII w., gdy na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wybudowano tu pawilon ogrodowy z łaźnią. W 1764 r. jego właścicielem został ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August. Do prac związanych z rozbudową posiadłości monarcha zaprosił najwybitniejszych twórców epoki, m.in. Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera, André Le Bruna i Marcello Bacciarellego.

Pałac na Wyspie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Kolekcją Obrazów. Obecnie eksponowanych jest tu 140 dzieł sztuki. W Starej Oranżerii projektu Dominika Merliniego mieści się Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich oraz Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata.

Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Oddziałem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

