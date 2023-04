Zabytkowe tramwaje i autobusy. Jutro wracają Warszawskie Linie Turystyczne RDC 30.04.2023 12:04 1 maja rusza jubileuszowy 15. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Na ulice stolicy powrócą zabytkowe autobusy i tramwaje, dwa brzegi Wisły połączą promy, a nad Zegrze popłynie statek Zefir.

Wracają Warszawskie Linie Turystyczne! (autor: Leszek Peczynski/WTP)

Od jutra będziemy mogli przejechać się zabytkowymi tramwajami, autobusami, a nawet kolejką wąskotorową. Na Wisłę wyruszą lubiane przez warszawiaków i turystów promy, a do Serocka popłynie statek.

- Wyjeżdża np. zabytkowa linia tramwajowa 36 - mówi Tomasz Kunert Rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

- Będzie obsługiwana tramwajami typu 13N, czyli tzw. parówkami, tramwajami, które były specjalnie wyprodukowane dla Warszawy. Nie mamy już ich w normalnej obsłudze, służą jako eksponaty w kolekcji tramwajów warszawskich - mówi Kunert.

Składy wyjadą z placu Narutowicza i pojadą w kierunku Metra Marymont.

- Będą kursowały w dni wolne od pracy, a w okresie wakacyjnym codziennie - dodaje rzecznik ZTM.

Na stołeczne ulice wyjadą też kultowe jelcze i ikarusy

Obsłużą one linię 100, która kursować będzie od 1 maja do 24 września w weekendy i święta (2 maja, 9 czerwca oraz 14 sierpnia) – co 45 minut.

Brzegi Wisły połączą trzy bezpłatne przeprawy promowe

Prom "Słonka" popłynie z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępę (plaża), "Pliszka" z Mostu Poniatowskiego (nabrzeże) na Stadion Narodowy (plaża) i "Wilga" z Podzamcze Fontanny (pomost pływający) do ZOO (plaża).

Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 24 września oraz 2 maja i 9 czerwca. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie. Promami można podróżować bezpłatnie.

Miasto zachęca do dalszych wycieczek. Jednym z rozwiązań może być całodzienny rejs statkiem "Zefir" do Serocka. W tym sezonie podróż rozpoczyna się z przystani przy warszawskim Żeraniu. Dalej statek płynie Kanałem Żerańskim. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. W drodze do Serocka statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. W Serocku wycieczkowicze mają około dwugodzinną przerwę na spacer czy odpoczynek na plaży.

"Zefir" zabiera na pokład 98 pasażerów. Każdy pasażer ma zagwarantowane zadaszone miejsce siedzące z dostępem do stolika. Na statku znajduje się grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami.

Statek pływa na trasie: Żerań (przystań przy przystanku Cementownia 02) – Kanał Żerański – Jezioro Zegrzyńskie – Serock i z powrotem. Rejsy odbywają się w soboty, niedziele i dni świąteczne od 1 maja do 24 września oraz 2 maja i 9 czerwca.

W każdą sobotę, wczesnym popołudniem, ze stacji w Piasecznie wyjedzie zabytkowa kolejka wąskotorowa

Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30 XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos dociera do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tu pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, poleniuchować na trawie lub zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około 4 godziny. Do Piaseczna można dojechać z Warszawy m.in. specjalną zabytkową linią autobusową 51.

Więcej szczegółów na wtp.waw.pl

