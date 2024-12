Wypadek na ulicy Czecha w Wawrze. Kierowca wpadł do rowu, zapalił się samochód. Są utrudnienia

Około godziny 18:30 na ulicy Bronisława Czecha 104 miał miejsce wypadek. Kierowca osobowej skody wpadł do rowu. Samochód stanął w płomieniach. Kierującemu nic się nie stało, jednak mężczyzna przewieziony został w asyście policji do szpitala. Przejdzie badania na obecność substancji odurzających we krwi.