Cyraneczka zanieczyściła Kanał Wawerski. Oczyszczalnia ukarana Adrian Pieczka 08.12.2022 10:34 Oczyszczalnia Cyraneczka odpowiedzialna za zanieczyszczenie Kanału Wawerskiego - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Jak informowaliśmy, okoliczni mieszkańcy już od kilku dni skarżyli się na nieprzyjemny zapach na odcinkach w Aninie i Międzylesiu. Z problemem zwrócili się do radnego dzielnicy Piotra Grzegorczyka, który zaalarmował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Cyraneczka zanieczyściła Kanał Wawerski. Oczyszczalnia ukrana (autor: Piotr Grzegorczyk Radny Dzielnicy Wawer)

Jak poinformował nas WIOŚ, w oczyszczalni prowadzone są prace remontowe. Przez to część systemu jest wyłączona. Nie mogąc oczyścić wszystkich ścieków, przepompowano je do zbiorników retencyjnych, skąd omyłkowo zrzucono je do Kanału Wawerskiego.

Na oczyszczalnie została nałożona najwyższa kara za brak odpowiedniego nadzoru nad oczyszczalnią. To kwota 500 zł.

Zrzuty od tygodnia

Na uciążliwy zapach mieszkańcy skarżyli się od kilku dni. Wskazywali, że winna może być właśnie oczyszczalnia Cyraneczka. Z problemem zwrócili się do radnego dzielnicy Piotra Grzegorczyka.

- Te zrzuty trwają od tygodnia. Kanał jest bardzo mocno zanieczyszczony. Widzę na Facebooku po moim wpisie, że różni inni mieszkańcy reagują, również byli w okolicy i ślady prowadzą do oczyszczalni Cyraneczka, która jest położona na granicy dzielnicy Wawer, ale już po stronie dzielnicy Wesoła - tłumaczył radny.

Jak poinformowali radnego mieszkańcy, w środę w nocy miały nastąpić kolejny zrzut zanieczyszczeń.

