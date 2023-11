Blisko milion lampek rozświetla ogród warszawskiego uniwersytetu. Ruszył „Magiczny Botaniczny” Adam Abramiuk 12.11.2023 11:13 To już 3. edycja wystawy „Magiczny Botaniczny” w zimowym Ogrodzie Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczną inspiracją są cztery żywioły. Ogród rozświetla nocą blisko milion lampek.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na świąteczną iluminację. Wystawa Magiczny Botaniczny odbywa się w Warszawie już po raz trzeci. Rozwieszonych będzie blisko miliona lampek.

Jak mówi dyrektor ogrodu, prof. Marcin Zych tegoroczną inspiracją są żywioły w kontekście natury.

– Wiatrem, wodą, ogniem i ziemią. To wszystko jest aranżowane również w taki sposób, żeby pokazać różne ciekawe przyrodnicze zjawiska – mówi Zych.

– Chcemy podkreślić znajdujące się u nas rośliny – dodaje Zych.

Staramy się pokazać to, co u nas najlepsze, czyli na przykład piękne pomnikowe drzewa, które zostaną w odpowiedni sposób iluminowane. Również będą rozstawione dekoracje, które będą nawiązywały do różnych gatunków roślin, zwierząt. Będzie można obejrzeć między innymi tęcze, kwiaty konwalii, chełbie morskie, wilki wyjące do księżyca – mówi Zych.

Iluminacja w Ogrodzie Botanicznym będzie otwarta do 25 lutego.

