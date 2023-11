„Będzie debiut”. Na Ochocie powstaje pierwsza w historii tężnia Przemysław Paczkowski 06.11.2023 22:24 Na terenie modernizowanego parku im. Marii Skłodowskiej Curie na warszawskiej Ochocie powstaje pierwsza w historii tężnia. — Debiut polega na tym, że będziemy mieli pierwsza na Ochocie tężnię. Sam jestem ciekaw, czy to zda egzamin, czy będzie zainteresowanie mieszkańców — mówi wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Wysocki.

Na warszawskiej Ochocie powstaje tężnia (autor: Dorota Patrycja Stegienka/FB)

Na Ochocie powstaje pierwsza w historii tężnia. Dokładniej na terenie modernizowanego parku im. Marii Skłodowskiej Curie. Jak przekazały władze Ochoty, nie uda się otworzyć go na urodziny noblistki, które wypadają 7 listopada.

Wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Wysocki zaznacza, że dzielnica jest ciekawa, jakie są opinie mieszkańców na temat tężni.

— Będzie debiut, to znaczy, debiut polega na tym, że będziemy mieli pierwsza na Ochocie tężnię. Sam jestem ciekaw, czy to zda egzamin, czy będzie zainteresowanie mieszkańców i czy to jest dobry pomysł, tężnia w środku Warszawy. Obserwujemy tężnie w innych miejscach stolic i mieszkańcy bardzo często z tego korzystają i sobie chwalą — mówi Wysocki.

Jak zapewnia Wysocki, teren zostanie udostępniony mieszkańcom do końca roku.

— Można tam pograć w koszykówkę, duży atrakcyjny plac zabaw, fontanna, również taka kaskada wodna. Jest standardowym parkiem śródmiejskim, ale z dużą historią i ze wspaniałym patronem — oznajmia Wysocki.

Koszt modernizacji parku wyniósł około 7 milionów złotych.

