Co było przyczyną pożaru na Bazarze Różyckiego? Biegły bada teren pogorzeliska Przemysław Paczkowski 21.03.2025 07:33 Biegły bada teren pogorzeliska na Bazarze Różyckiego. Po oględzinach zostanie sporządzona ekspertyza, która odpowie na pytanie: co było przyczyną pożaru kultowego targowiska? Nie ma ofiar śmiertelnych tego zdarzenia, z tego względu policja pracuje bez udziału prokuratury. Spaliło się 17 pawilonów handlowych. Ogień pojawił się w środę w godzinach popołudniowych.

Bazar Różyckiego po pożarze (autor: RDC)

W czwartek 20 marca biegły zaczął badać teren teren Bazaru Różyckiego, na którym doszło do pożaru. Dziś ma kontynuować swoją pracę.

Co było przyczyną pożaru? Na to pytanie odpowie ekspertyza, która zostanie sporządzona po oględzinach.

Damian Gregier ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze podkreśla, że jest to smutne zdarzenie dla mieszkańców Pragi Północ.

— To jest wciąż miejsce, w którym pracują ludzie i z którego korzystają. Nie tylko z tej części starszej Bazaru Różyckiego, ale również z tej nowszej. Ten pożar na pewno utrudni życie i trochę zniszczy to miejsce, które jest wciąż znaczące na Pradze — mówi Gregier.

Obecnie prywatny teren Bazaru Różyckiego jest zamknięty. Targowiska pilnują funkcjonariusze policji.

Powstały już pierwsze teorie spiskowe związane z planem zabudowy tego miejsca. Gregier uważa, że to mało prawdopodobne.

— Te budki są po prostu w tragicznym stanie technicznym — dodaje Gregier.

Interwencja Pragi Północ

W sprawie składowanych materiałów łatwopalnych na terenie bazaru interweniowała dzielnica.

— Wzywaliśmy właścicieli do uprzątnięcia tego terenu i przywrócenia do należytego stanu — mówi rzecznik dzielnicy Julian Rembelski.

Dzielnica Praga Północ deklaruje współpracę ze służbami.

— Przekazaliśmy policji zapisy z monitoringu, tak aby policja mogła ustalić, jaka była przyczyna tego pożaru. Oprócz tego złożyliśmy zawiadomienie do sanepidu już dużo wcześniej, dotyczące tej zaniedbanej części bazaru, gdzie rzeczywiście od dłuższego czasu nie jest prowadzona żadna działalność handlowa — informuje Rembelski.

O przyczynach pożaru nie dowiemy się pewnie prędko. Sporządzenie ekspertyzy po pożarze może trwać nawet kilka miesięcy.

Pożar Bazaru Różyckiego na Pradze

W środę 19 marca po godz. 16:20 doszło do pożaru Bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze Północ. Kłęby dymu były widoczne ze Starego Miasta.

— Paliło się targowisko na powierzchni mniej więcej 100 m2. Spaliły się budki targowe. Na miejscu są obecnie trzy zastępy, trwa dogaszanie. Z tego, co widzę, to na ten moment pożar nie jest jeszcze do końca zlokalizowany — mówił w środę po południu Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Nikt nie został poszkodowany.

Bazar Różyckiego powstał w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Od tego czasu był jednym z najważniejszych punktów handlowych prawobrzeżnej Warszawy.

Czytaj też: Płot ambasady Izraela oblany „sztuczną krwią”. Policja bada sprawę