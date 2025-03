Remont przyczynił się do pożaru Bazaru Różyckiego? Na miejscu biegły Adam Abramiuk 20.03.2025 11:56 Biegły z zakresu pożarnictwa bada przyczyny pożaru na Bazarze Różyckiego. Ogień pojawił się na jego terenie wczoraj po godzinie 16:00. Zniszczonych zostało 17 pawilonów handlowych. - W jednej z bud były prowadzone prace remontowe. Na to też trzeba zwrócić uwagę - zdradza Paulina Onyszko z komendy rejonowej policji na Pradze Północ.

Bazar Różyckiego po pożarze (autor: RDC)

Przyczyny pożaru na Bazarze Różyckiego bada biegły z zakresu pożarnictwa. Spaliło się 17 pawilonów handlowych. Ogień pojawił się w środę w godzinach popołudniowych.

- Trwają tam czynności w biegłym zakresu pożarnictwa, czynności związane z oględzinami tego terenu. Jest to istotne do wskazania przyczyn tego pożaru - mówi Paulina Onyszko z komendy rejonowej policji na Pradze Północ.



Jak dodaje, badane są różne wątki jak mogło dojść do pożaru.

- W jednej z bud handlowych były prowadzone prace remontowe. Na to też trzeba zwrócić uwagę, ale opinia biegłego z zakresu pożarnictwa będzie tutaj najbardziej istotna, jeżeli chodzi o wskazanie przyczyn - tłumaczy Onyszko.



Bazar jest obecnie w całości wyłączony z użytkowania. Na miejscu był nasz reporter. Jak przekazał, cały teren dookoła jest zabezpieczony policyjną taśmą. Przy bramach stoją radiowozy z funkcjonariuszami, którzy nie wpuszczają klientów na jego teren.

Pożar Bazaru Różyckiego na Pradze

W środę 19 marca po godz. 16:20 doszło do pożaru Bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze Północ. Kłęby dymu były widoczne ze Starego Miasta.

— Paliło się targowisko na powierzchni mniej więcej 100 m2. Spaliły się budki targowe. Na miejscu są obecnie trzy zastępy, trwa dogaszanie. Z tego, co widzę, to na ten moment pożar nie jest jeszcze do końca zlokalizowany — mówił w środę po południu Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Nikt nie został poszkodowany.

Bazar Różyckiego powstał w latach 90 XIX wieku. Od tego czasu był jednym z najważniejszych punktów handlowych prawobrzeżnej Warszawy.

