Bazar na Ochocie odżyje? Urząd dzielnicy planuje nawet 40 nowych pawilonów Adrian Pieczka 11.05.2023 09:52 Bazarek przy Mołdawskiej zyska 40 pawilonów? Dzielnica opracowuje wstępny plan zmian. Od roku trwają rozmowy włodarzy z kupcami o przyszłości targowiska i modernizacji, aby miejsce znów tętniło życiem.

Bazar na Ochocie odżyje? Urząd dzielnicy planuje nawet 40 nowych pawilonów (autor: RDC)

Aktualnie wiele pawilonów przy Mołdawskiej stoi pustych, a teren wymaga generalnego remontu. Jak mówią mieszkańcy, jeszcze kilka lat temu było inaczej.





- Chcemy otworzyć bazar na nowych kupców - mówi zastępca burmistrza dzielnicy Ochota Grzegorz Wysocki. - To jest możliwe. Sądzę, że kolejnych 40 pawilonów może powstać. To zależy od kupców obecnych i potencjalnych, czy będą chwili to zrobić. Trochę uporządkujemy ten bazarek. Tam infrastruktura własne drogowa czy chodnikowa wymaga poprawy i my to zrobimy - tłumaczy.





Dzielnica opracowuje teraz wstępny plan zapełnienia pustych miejsc i modernizacji terenu, który przedstawi kupcom w czerwcu. Władze chcą też zachęcić kupców z tymczasowego Bazaru Domańskiego do przenosin właśnie do nowych pawilonów przy Mołdawskiej.

Czytaj też: Raków walczy o park. Decyzja w rękach miasta